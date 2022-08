Кризата се задълбочава

Купувачите на жилища в 22 китайски града са решили да спрат изплащането на ипотечни кредити поради забавяне на строителството и поевтиняването на имотите, казаха анализатори на Citigroup Inc.

Първите пет града с най-голям брой проекти, забавящи строителството, са: Джънджоу, Чанша, Кунмин, Фуджоу и Янчън.

Китайските банки вече са изправени пред натиск от страна на регулаторите. От тях се изискваше да осигурят на сектора на недвижимите имоти „спасителен пояс“, с други думи, финансиране. Въпреки това банковото кредитиране на разработчиците е намаляло с почти 30% през последните месеци.

И сега кредиторите трябва да се подготвят за неизпълнение от страна на купувачите на жилища.

Цените на жилищата в Китай падат за десети пореден месец. Това обаче не помогна за решаването на проблема. Според проучване на Citigroup, средните продажни цени на недвижими имоти в жилищни проекти през 2022 г. са били средно с 15% по-ниски от разходите за покупка през последните 3 години.

Според анализатори, обемът на просрочените кредити ще достигне 561 млрд. юана (83 млрд. USD), което е около 1,4% от оставащите ипотечни кредити.

Въпреки че общото въздействие върху банките ще бъде управляемо, много държавни кредитори, включително China Construction Bank Corp., Postal Savings Bank of China Co. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. може да срещне трудности.

На този фон рисковете от подновени санитарни ограничения във връзка с пандемията от коронавирус също представляват заплаха за банковата индустрия.