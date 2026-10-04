Ген. Василев: Руснак вероятно е убил Илия Павлов

Руснак, убит два-три часа след покушението срещу Илия Павлов, вероятно е бил човекът, извършил убийството на бизнесмена. Това заяви пред NOVA ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция“.
„Мисля, че това беше убиецът на Павлов“, каза Василев, като уточни, че става дума за негова оценка, а не за установен от разследването факт. Убийството на Павлов, извършено през 2003 г. в София, остава неразкрито.
Стрелба от подготвена позиция
По думите на Василев покушението е било извършено професионално. Разследващите открили мястото, от което е стреляно, а оръжието било поставено върху скоба, за да може стрелецът да се прицели.
Василев посочи и действията на охраната като един от проблемите при нападението. По думите му Павлов е излязъл през зимата, когато вече било тъмно, но е застанал на осветено място и е говорил по телефона. „Убиецът стреля, Павлов е бил осветен изцяло“, заяви бившият полицейски директор.
Според него охранителите са допуснали сериозни грешки и са тръгнали към „Пирогов“, за да разберат дали Павлов е починал, вместо да преследват нападателя. Василев използва остър израз за работата на частната охрана при показните убийства на Илия Павлов и Георги Илиев.
Коментар за убийството на Илиян Филипов
Василев заяви, че в България има професионални убийци, но не съществува фиксиран „ценоразпис“. По думите му поръчките могат да бъдат за суми от 20 евро до 5 милиона евро в зависимост от договорката.
По повод убийството на бизнесмена Илиян Филипов той посочи, че при разследването най-важно е да бъдат открити оръжието и патроните. След това трябва да бъдат извършени балистична и техническа експертиза, каза Василев, като призова разследващите да не бъдат притискани и да получат време за работа. NOVA представи разговора с него като част от материал за неразкритите и поръчковите убийства.
Според бившия директор на Национална служба „Полиция“ убийството на Илиян Филипов не означава завръщане на мутренските години, а епизод, който съпътства обществения живот.
Източници: Фокус, NOVA, Медиапул
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #7, #9, #11
21:18 04.10.2026
2 Параной Патологин
Коментиран от #8
21:21 04.10.2026
3 няма завръщане
Най-нормалното нещо в мутренска държава.
21:22 04.10.2026
4 Илия Павлов кога е бил бизнесмен
21:22 04.10.2026
5 Помак
21:23 04.10.2026
6 И този е пишман полицай
До коментар #1 от "Сатана Z":Как де не бъдат притискани да бързат, след като за разкриването на всяко убийство, първите 48 часа са решаващи!
21:28 04.10.2026
7 az СВО Победа 81
До коментар #1 от "Сатана Z":Украинците са руснаци!
21:28 04.10.2026
8 az СВО Победа 81
До коментар #2 от "Параной Патологин":За поръчкови, професионални убийства нашите наемат най-добрите, а именно руснаци.
Коментиран от #27
21:29 04.10.2026
9 Хахахаха
До коментар #1 от "Сатана Z":Мдааа. Само че са открили убит руснак с руски паспорт.
Коментиран от #10
21:30 04.10.2026
10 Сатана Z
До коментар #9 от "Хахахаха":Пак не си в час както винаги.
Намирането на тялото на чужденеца, за което споменавате, е свързано с убийството на 39-годишния Степан Рибаков (в някои медии погрешно описван с руски паспорт, но всъщност молдовски гражданин от български произход). Покушението срещу него се превръща в най-горещата следа веднага след разстрела на Илия Павлов поради две ключови причини
1. Шокиращото съвпадение във времето
Илия Павлов е застрелян пред офиса си на 7 март 2003 г. вечерта. По-малко от 24 часа по-късно – на 8 март 2003 г., в София показно и брутално с автомат „Калашников“ е ликвидиран Степан Рибаков. Подобно съвпадение на две знакови екзекуции в рамките на едно денонощие веднага кара МВР да работи по версията, че случаите са пряко свързани
2. Официалната версия: Ликвидиране на физическия убиец
Основната оперативна хипотеза на разследващите (включително поддържана тогава от висши ръководители в МВР, като ген. Васил Василев и Бойко Борисов) е, че Степан Рибаков е бил нает като физически извършител (или логистик) на покушението срещу Илия Павлов
21:35 04.10.2026
11 Ъхъ
До коментар #1 от "Сатана Z":Украинци убиха Луканов!
21:40 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да,бе
21:44 04.10.2026
14 Αлфа Bълкът
Гръмнаха го няколко дни след визитата на Путин, защото го мислеха за американски агент и да не се бърка с енергийните проекти, дето Гоце ни загроби с тях.
21:45 04.10.2026
15 Фамилен занаят
21:46 04.10.2026
16 Подписка
Коментиран от #20, #25
21:48 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фори
21:59 04.10.2026
22 Верно ли
22:01 04.10.2026
23 Перо
22:02 04.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Банго Костя
До коментар #16 от "Подписка":Досега колко събра?
22:04 04.10.2026
26 Еееех Васко
22:05 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
22:08 04.10.2026
29 Руски
22:10 04.10.2026
30 Руснак а ? ....абе Василев !
22:16 04.10.2026
31 Анонимен
22:16 04.10.2026
32 Илия Павлов не беше сред поканените
22:19 04.10.2026
33 стига глупости
22:22 04.10.2026
34 Василев ти си лъжец !
22:24 04.10.2026
35 Мисля, че ....
22:26 04.10.2026
36 койдазнай
22:28 04.10.2026
37 Мисля, че ....Степан Рибаков
22:30 04.10.2026
38 Когато намерите руски снайперист
22:43 04.10.2026
39 Сигурно
22:43 04.10.2026
40 РЕАЛИСТ
Коментиран от #43
22:46 04.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Перо
22:50 04.10.2026
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":ЖЕНАТА С КОЯТО ЖИВЕЕШЕ ТРАКТОРА ПАК Е ШЕФ НА ЛЕВ ИНС И
УРЕДИ ДЪЩЕРЯТА ( ВСИЧКИ ДЕЦА НА ТРАКТОРА ) И ДРУГИТЕ ВДОВИЦИ С ДЯЛОВЕ В ЛЕВ ИНС И ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И ФИРМИЧКИ :)
... НЕ МОЖЕ ДА Е ТЯ :)
Коментиран от #47
22:51 04.10.2026
44 Пак руснаците виновни
22:52 04.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 По това време (за информация)
22:58 04.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Прекалено късо име
23:00 04.10.2026
49 Вярно ,вярно руснак е
и аз знам че е руснак с украинско произхождение ха ха ха
Тоя мухал откъде го изкопахме и защо?
23:03 04.10.2026
50 Някой от ВМРО
23:04 04.10.2026