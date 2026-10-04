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Ген. Василев: Руснак вероятно е убил Илия Павлов
  Тема: Известни личности

Ген. Василев: Руснак вероятно е убил Илия Павлов

4 Октомври, 2026 21:14, обновена 4 Октомври, 2026 21:16 2 422 50

  • илия павлов-
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  • убийство-
  • поръчкови убийства-
  • илиян филипов

Бившият директор на Национална служба „Полиция“ твърди, че предполагаемият извършител е бил ликвидиран два-три часа след покушението.

Ген. Василев: Руснак вероятно е убил Илия Павлов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руснак, убит два-три часа след покушението срещу Илия Павлов, вероятно е бил човекът, извършил убийството на бизнесмена. Това заяви пред NOVA ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция“.

„Мисля, че това беше убиецът на Павлов“, каза Василев, като уточни, че става дума за негова оценка, а не за установен от разследването факт. Убийството на Павлов, извършено през 2003 г. в София, остава неразкрито.

Стрелба от подготвена позиция

По думите на Василев покушението е било извършено професионално. Разследващите открили мястото, от което е стреляно, а оръжието било поставено върху скоба, за да може стрелецът да се прицели.

Василев посочи и действията на охраната като един от проблемите при нападението. По думите му Павлов е излязъл през зимата, когато вече било тъмно, но е застанал на осветено място и е говорил по телефона. „Убиецът стреля, Павлов е бил осветен изцяло“, заяви бившият полицейски директор.

Според него охранителите са допуснали сериозни грешки и са тръгнали към „Пирогов“, за да разберат дали Павлов е починал, вместо да преследват нападателя. Василев използва остър израз за работата на частната охрана при показните убийства на Илия Павлов и Георги Илиев.

Коментар за убийството на Илиян Филипов

Василев заяви, че в България има професионални убийци, но не съществува фиксиран „ценоразпис“. По думите му поръчките могат да бъдат за суми от 20 евро до 5 милиона евро в зависимост от договорката.

По повод убийството на бизнесмена Илиян Филипов той посочи, че при разследването най-важно е да бъдат открити оръжието и патроните. След това трябва да бъдат извършени балистична и техническа експертиза, каза Василев, като призова разследващите да не бъдат притискани и да получат време за работа. NOVA представи разговора с него като част от материал за неразкритите и поръчковите убийства.

Според бившия директор на Национална служба „Полиция“ убийството на Илиян Филипов не означава завръщане на мутренските години, а епизод, който съпътства обществения живот.

Източници: Фокус, NOVA, Медиапул


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    46 13 Отговор
    По вероятно е да е Украинец щото по това време те шетаха из България като у тях си

    Коментиран от #6, #7, #9, #11

    21:18 04.10.2026

  • 2 Параной Патологин

    48 7 Отговор
    Определено е руснак. Даже може лично Путин да е излязъл от хладилника му.

    Коментиран от #8

    21:21 04.10.2026

  • 3 няма завръщане

    21 0 Отговор
    44444444епизод, който съпътства обществения живот.44444444
    Най-нормалното нещо в мутренска държава.

    21:22 04.10.2026

  • 4 Илия Павлов кога е бил бизнесмен

    36 0 Отговор
    Нали е бил много известен мафиот

    21:22 04.10.2026

  • 5 Помак

    16 0 Отговор
    Здравейте батки и батко Милене , Мяраба абиляр ...този говори истината , но поръчителите са други . Баща му на Илия каза че знае кой е ...

    21:23 04.10.2026

  • 6 И този е пишман полицай

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Как де не бъдат притискани да бързат, след като за разкриването на всяко убийство, първите 48 часа са решаващи!

    21:28 04.10.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Украинците са руснаци!

    21:28 04.10.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Параной Патологин":

    За поръчкови, професионални убийства нашите наемат най-добрите, а именно руснаци.

    Коментиран от #27

    21:29 04.10.2026

  • 9 Хахахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Мдааа. Само че са открили убит руснак с руски паспорт.

    Коментиран от #10

    21:30 04.10.2026

  • 10 Сатана Z

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Пак не си в час както винаги.
    Намирането на тялото на чужденеца, за което споменавате, е свързано с убийството на 39-годишния Степан Рибаков (в някои медии погрешно описван с руски паспорт, но всъщност молдовски гражданин от български произход). Покушението срещу него се превръща в най-горещата следа веднага след разстрела на Илия Павлов поради две ключови причини
    1. Шокиращото съвпадение във времето
    Илия Павлов е застрелян пред офиса си на 7 март 2003 г. вечерта. По-малко от 24 часа по-късно – на 8 март 2003 г., в София показно и брутално с автомат „Калашников“ е ликвидиран Степан Рибаков. Подобно съвпадение на две знакови екзекуции в рамките на едно денонощие веднага кара МВР да работи по версията, че случаите са пряко свързани
    2. Официалната версия: Ликвидиране на физическия убиец
    Основната оперативна хипотеза на разследващите (включително поддържана тогава от висши ръководители в МВР, като ген. Васил Василев и Бойко Борисов) е, че Степан Рибаков е бил нает като физически извършител (или логистик) на покушението срещу Илия Павлов

    21:35 04.10.2026

  • 11 Ъхъ

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Украинци убиха Луканов!

    21:40 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да,бе

    17 0 Отговор
    Генерал Васко свирката е олицетворение на милиционерския интелект...Полицейският е направо неоткриваем с методите на съвременната наука.

    21:44 04.10.2026

  • 14 Αлфа Bълкът

    9 11 Отговор
    Тук кой е извършителят не е ясно, но е ясно кой е поръчителят – Путин.
    Гръмнаха го няколко дни след визитата на Путин, защото го мислеха за американски агент и да не се бърка с енергийните проекти, дето Гоце ни загроби с тях.

    21:45 04.10.2026

  • 15 Фамилен занаят

    6 0 Отговор
    Aз пък си мислех, че е същият ,който ликвидира и Алексей Петров, но може да му е роднина, тък да се каже фамилия от поръчкови убийци, в която занаята и връзките с българската мафия се предават по наследство.

    21:46 04.10.2026

  • 16 Подписка

    5 7 Отговор
    Да събираме пари за паметник на незнайния руски войн. Например на място до паметника на Съветската армия, който скоро ще бъде реставриран.

    Коментиран от #20, #25

    21:48 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фори

    2 2 Отговор
    Глупости на едро. Къде намериха трупа на убиеца? Или са го убили и прекарали през границата?

    21:59 04.10.2026

  • 22 Верно ли

    6 1 Отговор
    Нещо не разбрах, трябва да роним крокодилски сълзи за Илия Павлов, или да благодарим посмъртно на руснака???

    22:01 04.10.2026

  • 23 Перо

    3 1 Отговор
    Куршумът не е излязъл от главата на убития, а по спецификата на нарезните белези може да се види, дали пистолета е законен и прострелван в служба КОС на МВР или нелегален! Това още не е направено! Предполага се, че не е специален, да се деформира и нанесе максимални поражения!

    22:02 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Банго Костя

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Подписка":

    Досега колко събра?

    22:04 04.10.2026

  • 26 Еееех Васко

    6 1 Отговор
    Абе най сигурно лично Путин трябва да е бил...

    22:05 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    1 4 Отговор
    Що украинците трепат руснаци като са били братя?

    22:08 04.10.2026

  • 29 Руски

    3 9 Отговор
    Измети.

    22:10 04.10.2026

  • 30 Руснак а ? ....абе Василев !

    5 2 Отговор
    "Руснакът", за когото се предполага, че е извършил разстрела на Илия Павлов и е ликвидиран часове след това, всъщност е молдовския гражданин Степан Рибаков ... и е много вероятно да е и чист украинец впрочем от Азов !

    22:16 04.10.2026

  • 31 Анонимен

    5 0 Отговор
    Тоя па! Сетила се Мара да се побара!

    22:16 04.10.2026

  • 32 Илия Павлов не беше сред поканените

    1 0 Отговор
    При визитата на Путин в България но Илия Павлов се срещна с Путин в храм Александър Невски без да разберат руснаците

    22:19 04.10.2026

  • 33 стига глупости

    2 0 Отговор
    илия павлов не е убит само инсценира смъртта си за да управлява в сянка на гроба му не е стъпвал никой негов близък или роднина от погребението насам!!!

    22:22 04.10.2026

  • 34 Василев ти си лъжец !

    3 0 Отговор
    Степан Рибаков не е руснак ! ... и или си лъжец, или нещо ти склерозира кратуната човеко ....молдовски гражданин, роден във едно село на 35 км от Киев е ! Другият вариант е деликатно да признаваш, че Киев си е бил и е руски, и хората в Украйна и Молдова са си руснаци ... А и впрочем надали тоя Степан Рибаков някаква роля е имал въобще с този случай с Илията, но както и да е

    22:24 04.10.2026

  • 35 Мисля, че ....

    2 0 Отговор
    блабла.... руснак и тъпи внушения ..... ама не е руснак!

    22:26 04.10.2026

  • 36 койдазнай

    4 0 Отговор
    От дето дошло, там и отишло. Ако не бяха руснацте, Илийчо сигурно щеше още дънки да продава на битака!.

    22:28 04.10.2026

  • 37 Мисля, че ....Степан Рибаков

    3 1 Отговор
    си е точно като Степан Бандера...

    22:30 04.10.2026

  • 38 Когато намерите руски снайперист

    4 0 Отговор
    да стреля със снайперска пушка „Щаер“ пак пишете моля ! Очевидно ген. Василев и той много е изветрял за съжаление.

    22:43 04.10.2026

  • 39 Сигурно

    3 0 Отговор
    Най-вероятно Путин е бил другарю ,,генерал"...

    22:43 04.10.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Въпросът не е кой е бил извършителят, а кой го в поръчал. Бащата на Илия Павлов не категоричен " Дарина стои зад убийството му" Шерше ла Фам, както казват във Франция. За убийството на Алексей Петров се спомена, че най-вероятно в поръчан от жената с която е живеел на семейни начала и съдружник в Лев Инс. Разбрала в, че има любовница, която иска да я замести и е взела нещата в свои ръце. Новата беше дори свидетел на убийството. Илиян Филипов го вика любовницата , да дойде и да го гръмнат между очите. Нещата в повечето случаи са по-прости, а не плод на големи конспирации.

    Коментиран от #43

    22:46 04.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Перо

    3 0 Отговор
    И тоя партизански генерал от СДС го изровиха по анти-руска линия! След четвърт век разсъждава, че руснаци са го убили! И тоя се бори да намаже нещо от джендърията с парите на чичко Шорош!

    22:50 04.10.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    ЖЕНАТА С КОЯТО ЖИВЕЕШЕ ТРАКТОРА ПАК Е ШЕФ НА ЛЕВ ИНС И
    УРЕДИ ДЪЩЕРЯТА ( ВСИЧКИ ДЕЦА НА ТРАКТОРА ) И ДРУГИТЕ ВДОВИЦИ С ДЯЛОВЕ В ЛЕВ ИНС И ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И ФИРМИЧКИ :)
    ... НЕ МОЖЕ ДА Е ТЯ :)

    Коментиран от #47

    22:51 04.10.2026

  • 44 Пак руснаците виновни

    1 0 Отговор
    Като сте имали оръжието защо не сте свалили ДНК? И защо да е руснак стрелеца, а не израелец, американец, немец, французин?

    22:52 04.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 По това време (за информация)

    1 0 Отговор
    Снайперови пушки и картечни пистолети марка „Щайер“ (Steyr) в България имаше само и единствено в арсенала на българския СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма) и хората които ги обучаваха ! .... че така....

    22:58 04.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Прекалено късо име

    0 0 Отговор
    А пиян украинец е по-вероятно... Ама айде ще го пишем руснак , все един и същи език говорят ....

    23:00 04.10.2026

  • 49 Вярно ,вярно руснак е

    0 0 Отговор
    верно ,верно руснак е !
    и аз знам че е руснак с украинско произхождение ха ха ха
    Тоя мухал откъде го изкопахме и защо?

    23:03 04.10.2026

  • 50 Някой от ВМРО

    0 0 Отговор
    ще да е бил. Няма кой друг

    23:04 04.10.2026