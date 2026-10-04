Ген. Василев: Руснак вероятно е убил Илия Павлов

Руснак, убит два-три часа след покушението срещу Илия Павлов, вероятно е бил човекът, извършил убийството на бизнесмена. Това заяви пред NOVA ген. Васил Василев, бивш директор на Национална служба „Полиция“.

„Мисля, че това беше убиецът на Павлов“, каза Василев, като уточни, че става дума за негова оценка, а не за установен от разследването факт. Убийството на Павлов, извършено през 2003 г. в София, остава неразкрито.

Стрелба от подготвена позиция

По думите на Василев покушението е било извършено професионално. Разследващите открили мястото, от което е стреляно, а оръжието било поставено върху скоба, за да може стрелецът да се прицели.

Василев посочи и действията на охраната като един от проблемите при нападението. По думите му Павлов е излязъл през зимата, когато вече било тъмно, но е застанал на осветено място и е говорил по телефона. „Убиецът стреля, Павлов е бил осветен изцяло“, заяви бившият полицейски директор.

Според него охранителите са допуснали сериозни грешки и са тръгнали към „Пирогов“, за да разберат дали Павлов е починал, вместо да преследват нападателя. Василев използва остър израз за работата на частната охрана при показните убийства на Илия Павлов и Георги Илиев.

Коментар за убийството на Илиян Филипов

Василев заяви, че в България има професионални убийци, но не съществува фиксиран „ценоразпис“. По думите му поръчките могат да бъдат за суми от 20 евро до 5 милиона евро в зависимост от договорката.

По повод убийството на бизнесмена Илиян Филипов той посочи, че при разследването най-важно е да бъдат открити оръжието и патроните. След това трябва да бъдат извършени балистична и техническа експертиза, каза Василев, като призова разследващите да не бъдат притискани и да получат време за работа. NOVA представи разговора с него като част от материал за неразкритите и поръчковите убийства.

Според бившия директор на Национална служба „Полиция“ убийството на Илиян Филипов не означава завръщане на мутренските години, а епизод, който съпътства обществения живот.

Източници: Фокус, NOVA, Медиапул