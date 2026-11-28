Тялото на 20-годишната Келси Хънтър е открито в гориста местност край село Спрингхолм, Шотландия, пет дни след изчезването ѝ. Полицията потвърди идентификацията, а семейството на младата жена е уведомено и получава подкрепа от специализирани служители.

Хънтър е видяна за последно около 17:00 часа на 21 ноември в района на Котън стрийт в близкия град Касъл Дъглас. Тялото е намерено около 19:15 часа на 25 ноември след мащабно издирване в района на Спрингхолм, където тя е живяла.

Обвиняемият остана в ареста

21-годишният Даниел Макнайт, който според британски медии е бил във връзка с Хънтър, се яви пред шерифския съд в Дъмфрийс на 24 ноември. Той е обвинен в убийство и възпрепятстване на правосъдието. Медийни публикации посочват и обвинение за нарушаване на условията по гаранция.

Макнайт не е внесъл декларация по обвиненията и е оставен в ареста. Следващото му явяване пред съда трябва да се проведе в рамките на осем дни. Обвиненията не представляват доказана вина, а съдът все още не се е произнесъл по същество.

Издирването приключи с откриване на тялото

В операцията са участвали служители от отдела за тежки престъпления, местни полицаи, екипи с кучета и въздушна подкрепа. Полицията е извършвала проверки от врата на врата и е събирала записи от охранителни и звънчеви камери. В района са работили и криминалисти.

„Мислите ни са със семейството на Келси в този изключително труден момент и продължаваме да им оказваме подкрепа“, заяви главният инспектор Стивън Макграт от отдела за тежки престъпления на полицията в Шотландия. Той допълни, че близките на Хънтър са поискали личното им пространство да бъде уважено.

Полицията съобщи, че съдебномедицински преглед на тялото вече е извършен. Не са оповестени данни за причината и начина на смъртта. Разследването продължава, като служителите остават в района и проверяват всички налични сведения.

Контекстът на убийствата в Шотландия

Случаят се развива на фона на 56 отчетени жертви на убийства в Шотландия през 2025-2026 г. според официалната статистика. Година по-рано жертвите са били 47. Данните обхващат всички случаи на убийство и не показват дали конкретното разследване е свързано с домашно насилие.

Източници: itv.com, news.sky.com, news.stv.tv