24-годишният български гражданин, който изчезна в района на Като Неврокопи, Северна Гърция, е бил убит. За престъплението е признал 50-годишният му работодател, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Българинът пристигнал в района в петък, за да се срещне с работодателя си, от когото имал да получава пари. В събота телефонът му бил изключен, а следите му се загубили. Ванът, с който пътувал до Гърция, бил открит край Като Неврокопи. Според публикуваната информация мъжът често пътувал до района за краткосрочни трудови ангажименти.

Работодателят е задържан

Според гръцките медии работодателят признал, че е убил българина заради лични спорове. Твърди се още, че при укриването на тялото е помогнал 23-годишен мъж. Данните за разследването са от гръцки медии, а вината на двамата трябва да бъде установена по съдебен ред.

В издирването са участвали екипи на полицейската дирекция в Драма и на полицейския участък в Като Неврокопи. В операцията са били включени и обучени кучета. Гръцки медии съобщават, че 50-годишният мъж е посочил пред разследващите мястото, където е било укрито тялото.

Близките първоначално не вярвали, че е мъртъв

В ефира на bTV близки на изчезналия заявили, че според тях той е жив и е държан някъде. Юлиан Герасимов разказал, че работодателят и българинът са били много близки и че гръцкият гражданин е бил кръстник на дете на изчезналия.

„Сега вече ни казаха, че са го пуснали, защото няма връзка с това нещо“, разказал Юлиан Герасимов.

Това е била позицията на близките преди съобщението на ЕРТ за признанието на работодателя. Разследването в Гърция продължава, като окончателните обстоятелства около смъртта и отговорността на задържаните предстои да бъдат установени от компетентните органи.

Източници: btvnovinite.bg, cdn.skai.gr