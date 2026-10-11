Камъни потрошиха стъкло на автобус №148 във Варна

Стъкло на автобус №148 от градския транспорт във Варна е било потрошено с камъни в района на Мол Варна. Инцидентът е станал, докато превозното средство се е движило в посока към кварталите, съобщава „Фокус“.

На мястото е имало полиция. Към момента не е установена причината за вандалската проява, както и дали има задържани или установени извършители.

В публикацията няма данни за пострадали пътници или за размера на нанесените материални щети.

Източници: focus-news.net