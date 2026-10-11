Камъни потрошиха стъкло на автобус №148 във Варна

Стъкло на автобус №148 от градския транспорт във Варна е било потрошено с камъни в района на Мол Варна. Инцидентът е станал, докато превозното средство се е движило в посока към кварталите, съобщава „Фокус“.
На мястото е имало полиция. Към момента не е установена причината за вандалската проява, както и дали има задържани или установени извършители.
В публикацията няма данни за пострадали пътници или за размера на нанесените материални щети.
Източници: focus-news.net
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
или са ХВЪРЛЕНИ по големия кон
от някое племе 🤔🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #8
09:35 11.10.2026
3 Гост
ПС
Абе, кой ви пише статиите, бря!
09:36 11.10.2026
4 Неадерталци, сър...
09:46 11.10.2026
5 6135
09:54 11.10.2026
6 Обикновена
10:01 11.10.2026
7 Троян
10:02 11.10.2026
8 Моряка
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Намекваш за нашите тъмносини братя?Как не се сетих и аз?
10:10 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Костадинов
10:22 11.10.2026