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Камъни потрошиха стъкло на автобус №148 във Варна
  Тема: Градски транспорт

Камъни потрошиха стъкло на автобус №148 във Варна

11 Октомври, 2026 09:31, обновена 11 Октомври, 2026 09:32 648 11

  • автобус №148-
  • градски транспорт-
  • варна-
  • вандализъм-
  • мол варна

Повреден е прозорецът на автобуса, който се е движил към кварталите. На мястото е пристигнала полиция

Камъни потрошиха стъкло на автобус №148 във Варна - 1
Снимка: varna24.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стъкло на автобус №148 от градския транспорт във Варна е било потрошено с камъни в района на Мол Варна. Инцидентът е станал, докато превозното средство се е движило в посока към кварталите, съобщава „Фокус“.

На мястото е имало полиция. Към момента не е установена причината за вандалската проява, както и дали има задържани или установени извършители.

В публикацията няма данни за пострадали пътници или за размера на нанесените материални щети.

Източници: focus-news.net


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    15 0 Отговор
    Камъните ПАДНАЛИ ли са от някъде 🤔
    или са ХВЪРЛЕНИ по големия кон
    от някое племе 🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #8

    09:35 11.10.2026

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Еми, сега да търсят застрахователните на камъните!
    ПС
    Абе, кой ви пише статиите, бря!

    09:36 11.10.2026

  • 4 Неадерталци, сър...

    10 0 Отговор
    Мол Варна е близо до гетото.

    09:46 11.10.2026

  • 5 6135

    8 0 Отговор
    На покривите на автобусите да се монтира лека картечница за защита от ... камъни.

    09:54 11.10.2026

  • 6 Обикновена

    8 0 Отговор
    Бхаратска традиция.

    10:01 11.10.2026

  • 7 Троян

    9 0 Отговор
    Това ще са метеорити дошли от Кайперовия пояс ромовете са невинни.

    10:02 11.10.2026

  • 8 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Намекваш за нашите тъмносини братя?Как не се сетих и аз?

    10:10 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Костадинов

    1 1 Отговор
    От моите са ,тренират за изборите

    10:22 11.10.2026