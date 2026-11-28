Няколко паркирани автомобила са осъмнали с разбити странични стъкла във Варна. За посегателствата сигнализира жителка на града, чиято кола също е сред повредените. Случаят е в района на улица „Македония“, край ресторант „Стария Чинар“.

По думите на потърпевшата автомобилите са били разбити през нощта. На част от тях са счупени страничните стъкла, а по други са останали пукнатини, които тя свързва с опити за проникване.

На снимките към сигнала се вижда червено „Рено“ с напълно разбито стъкло на предната дясна врата. Парчета са попаднали върху седалките, в купето и на земята до автомобила. Върху предната пътническа седалка е заснет и голям камък, за който се предполага, че е използван при повреждането на стъклото.

„В моя случай няма нищо откраднато, което прави случилото се още по-безсмислено и неприятно“, пише потърпевшата.

Тя призовава хората, които са видели подозрително поведение или разполагат с информация, да се свържат с нея. Жената отправя апел и към други собственици на повредени автомобили да съобщят за щетите.

Предишни сигнали за посегателства над коли

Случаят идва на фона на други сигнали за посегателства над автомобили в централни части на Варна. През октомври жители на Гръцката махала и съседни райони са съобщавали за претърсени коли, счупени стъкла и изчезнали дребни вещи, съобщи „Черноморие“.

Според същата публикация на 24 септември е бил подаден сигнал за мъж с качулка, който се опитал да достигне до вътрешността на паркиран автомобил, но избягал след задействане на алармата. В началото на септември полицията във Варна е разкрила кражба на 2000 евро от автомобил край Четвърта буна и е задържала двама мъже.

За новия случай на улица „Македония“ засега публично са съобщени повредите по автомобилите и сигналът на потърпевшата. Данни за установен извършител или за образувано досъдебно производство не са посочени.

Източници: blitz.bg, glasnews.bg, chernomore.bg