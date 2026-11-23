Жители на централния варненски район „Одесос“ сигнализират за продължаващи от лятото вандалски прояви и агресивно поведение от група непълнолетни. По думите им младежите са предимно момчета на възраст между 15 и 17 години и тормозят хора в района, както и ученици от близко училище.

Според Николета Цариградска са повредени детски люлки и площадки, футболна врата, каменни арки и пейки. Тя разказва, че след счупването на футболната врата възрастен мъж е паднал на игрището, докато бил там с детето си, и е разрязал лакътя си на металните части.

„Хвърлят пиратки в краката на хора, които разхождат кучетата си, както и под краката на млади момичета“, заяви Цариградска. По думите ѝ са подавани многократни сигнали на телефон 112, но след посещенията на патрули ситуацията не се е променила.

Пиратки край училищните площадки

Директорът на ОУ „Петко Рачев Славейков“ Кремена Георгиева също е получила сигнали за физическа и вербална агресия срещу ученици. По думите ѝ пиратки са хвърляни към спортните площадки на училището по време на учебни занятия.

Заради опасността за децата Георгиева е забранила провеждането на часове по физическо възпитание и спорт на открито в тъмната част на деня. Тя е изпратила два сигнала до Първо районно управление във Варна.

По думите на директорката от районното управление са я информирали за специализирана полицейска акция в района. „В района често ще патрулира полицейски автомобил“, каза Георгиева. Предвидено е и засилено присъствие на униформени и цивилни служители, които да установят лицата, посочени в сигналите.

Жителите се опасяват, че ако проявите бъдат прекратени на едно място, те могат да се прехвърлят в съседен квартал. Към момента няма публично съобщение за повдигнати обвинения или задържани непълнолетни.

Източници: nova.bg