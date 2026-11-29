Поредица от вандалски прояви срещу гробове и паметници в София през последните години засегна както известни личности, така и семейства, загубили децата си. Най-мащабният случай е от декември 2025 г., когато на Централните софийски гробища са повредени 215 надгробни плочи и урни.

Първоначално полицията съобщи за около 150 потрошени плочи. След разследването броят е уточнен на 215, а щетите са оценени на около 100 000 лева. Софийският районен съд остави в ареста 29-годишен обвиняем, като решението е постановено на 22 декември 2025 г. По случая е образувано досъдебно производство, а обвинението е за противозаконно унищожаване и повреждане на чужди вещи. Обвиняемият не е осъден с влязла в сила присъда.

Посегателства срещу детски гробове

„Собствениците едва ли знаят какво се случва с гробните им места“, коментира пред БНТ служителка на Централните софийски гробища.

В края на ноември е съобщено за разрушен гроб на 12-годишно дете, загинало при катастрофа. Бащата Николай Попов заявява, че не вярва тежката надгробна плоча да е била съборена от природно явление и допуска умишлено посегателство. Той свързва случая с отправени към него заплахи, но към момента няма официално потвърждение от полицията или прокуратурата, че разрушаването е част от престъпление или че зад него стоят конкретни лица.

Ден по-късно е съобщено и за посегателство върху гроба на 14-годишно момче в гробищен парк „Малашевци“. По информация на сдружение „Ангели на пътя“ от мястото са изчезнали ваза и малко параклисче за свещи. И по този случай не са посочени установени извършители.

Сред засегнатите са известни личности

Многократни посегателства са извършвани срещу гробовете на патриарх Неофит и екзарх Йосиф в двора на храм „Св. Неделя“. През юни 2025 г. са счупени портрет и вази, а цветята са разпилени. СДВР съобщи пред NOVA, че за случая е задържана 41-годишна жена. Предишни атаки срещу гроба на патриарх Неофит са регистрирани през април и юли 2024 г.

През август 2026 г. върху паметната плоча на Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков на прохода „Витиня“ е изрисуван червен кръст. Общият им гроб на Централните софийски гробища също е ставал обект на вандалски прояви.

Сред по-старите случаи са кражбата на месинговия кръст от гроба на Стоянка Мутафова през 2021 г., разбиването на паметника на Стефан Стамболов през 2018 г. и изкъртването на надгробните елементи от гроба на Никола Вапцаров през 2009 г. Част от тези посегателства са останали без установени извършители.

Източници: blitz.bg, bntnews.bg, nova.bg