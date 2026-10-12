Разфасован дивеч е открит край Карнобат, има проверка

Изхвърлени животински останки от разфасован труп са открити в местността „Бараганка“ край село Екзарх Антимово, община Карнобат. Сигналът е подаден на 17 ноември 2025 г. на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Случаят е препратен по компетентност на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство – Карнобат. За него са уведомени още ТП ДГС – Бургас и Регионалната дирекция по горите – Бургас.

Отпадъците са почистени

Извършени са проверки на място, а животинските отпадъци са премахнати. „Извършени са проверки и животинските отпадъци са почистени“, е посочено в информацията на РИОСВ – Бургас за приетите сигнали.

Публично достъпните данни не посочват какъв е бил видът на животното. Не е потвърдено и че останките са от благороден елен, както и че в същия район е открита простреляна кошута.

Няма данни за досъдебно производство

В наличната официална информация не се съобщава за образувано досъдебно производство, задържани лица, иззето оръжие или установен автомобил, свързани със случая. Не са посочени и данни за извършен незаконен отстрел.

Към момента потвърденото обстоятелство е наличието на изхвърлени животински продукти и последвалата проверка от горските структури. Твърденията за разфасован елен, простреляна кошута и бракониерство не могат да бъдат представени като установени факти без допълнително съобщение от полицията, прокуратурата или горските власти.