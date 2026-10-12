Разфасован дивеч е открит край Карнобат, има проверка

Изхвърлени животински останки от разфасован труп са открити в местността „Бараганка“ край село Екзарх Антимово, община Карнобат. Сигналът е подаден на 17 ноември 2025 г. на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.
Случаят е препратен по компетентност на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство – Карнобат. За него са уведомени още ТП ДГС – Бургас и Регионалната дирекция по горите – Бургас.
Отпадъците са почистени
Извършени са проверки на място, а животинските отпадъци са премахнати. „Извършени са проверки и животинските отпадъци са почистени“, е посочено в информацията на РИОСВ – Бургас за приетите сигнали.
Публично достъпните данни не посочват какъв е бил видът на животното. Не е потвърдено и че останките са от благороден елен, както и че в същия район е открита простреляна кошута.
Няма данни за досъдебно производство
В наличната официална информация не се съобщава за образувано досъдебно производство, задържани лица, иззето оръжие или установен автомобил, свързани със случая. Не са посочени и данни за извършен незаконен отстрел.
Към момента потвърденото обстоятелство е наличието на изхвърлени животински продукти и последвалата проверка от горските структури. Твърденията за разфасован елен, простреляна кошута и бракониерство не могат да бъдат представени като установени факти без допълнително съобщение от полицията, прокуратурата или горските власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупка в комарника
19:40 12.10.2026
2 Еееехххх
Коментиран от #4
19:42 12.10.2026
3 жалко
19:42 12.10.2026
4 Бараганка
До коментар #2 от "Еееехххх":...Бангаранга....Бара Ганка....Идилия БГ....
19:44 12.10.2026
5 абе вървете в балкана
19:58 12.10.2026
6 Вътрешни болести
20:32 12.10.2026
7 Ало ОРГАНИТЕ
20:46 12.10.2026