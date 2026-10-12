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Разфасован дивеч е открит край Карнобат, има проверка

Разфасован дивеч е открит край Карнобат, има проверка

12 Октомври, 2026 19:38 971 7

  • карнобат-
  • бракониерство-
  • дивеч-
  • екзарх антимово-
  • риосв бургас

Сигналът е подаден за местността „Бараганка“ край село Екзарх Антимово. Публичните данни не потвърждават вида на животното и наличие на досъдебно производство

Разфасован дивеч е открит край Карнобат, има проверка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изхвърлени животински останки от разфасован труп са открити в местността „Бараганка“ край село Екзарх Антимово, община Карнобат. Сигналът е подаден на 17 ноември 2025 г. на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Случаят е препратен по компетентност на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство – Карнобат. За него са уведомени още ТП ДГС – Бургас и Регионалната дирекция по горите – Бургас.

Отпадъците са почистени

Извършени са проверки на място, а животинските отпадъци са премахнати. „Извършени са проверки и животинските отпадъци са почистени“, е посочено в информацията на РИОСВ – Бургас за приетите сигнали.

Публично достъпните данни не посочват какъв е бил видът на животното. Не е потвърдено и че останките са от благороден елен, както и че в същия район е открита простреляна кошута.

Няма данни за досъдебно производство

В наличната официална информация не се съобщава за образувано досъдебно производство, задържани лица, иззето оръжие или установен автомобил, свързани със случая. Не са посочени и данни за извършен незаконен отстрел.

Към момента потвърденото обстоятелство е наличието на изхвърлени животински продукти и последвалата проверка от горските структури. Твърденията за разфасован елен, простреляна кошута и бракониерство не могат да бъдат представени като установени факти без допълнително съобщение от полицията, прокуратурата или горските власти.


Карнобат / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Защо Мунчо незнае, че Ива Михайлова е преминала границата и е на българска територия ?

    19:40 12.10.2026

  • 2 Еееехххх

    5 0 Отговор
    Изхвърлени животински останки на 17 ноември 2025 г.....Светкавична новина... Браво!!!

    Коментиран от #4

    19:42 12.10.2026

  • 3 жалко

    2 1 Отговор
    А аз си помислих ,че е голяма дива свиня с дълга четина , която краде картофените ниви на народа ! !!!

    19:42 12.10.2026

  • 4 Бараганка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еееехххх":

    ...Бангаранга....Бара Ганка....Идилия БГ....

    19:44 12.10.2026

  • 5 абе вървете в балкана

    4 0 Отговор
    да видите истината....... и са все едни и същи къде се занимават с дърводобив и погребения с приятели милиционери, съдии и прокурори

    19:58 12.10.2026

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    Заседнала новина в дванадесетопръстен а най после се роди

    20:32 12.10.2026

  • 7 Ало ОРГАНИТЕ

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    ЗАЩО СЕ ЗА ИМАЕАТЕ С ГЛУПОСТИ КАКВО Е РАЗФАСОВАНО ЛОВЦИТЕ НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ОТЧИТАТ МА ЕВРО ДБЕНДЪРИТЕ

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