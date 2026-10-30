Постоянен арест за обвиняемия за фабриката в Карнобат

Районният съд в Карнобат наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на М. Д., обвинен в производство на тютюневи изделия с цел разпространение без необходимото разрешително.

Мъжът е задържан при съвместна операция на ГДБОП, „Гранична полиция“ и ДАНС в промишлената зона на Карнобат. Акцията е проведена вечерта на 28 срещу 29 октомври, когато е разкрита високотехнологична база за нелегално производство на цигари.

Открити са две производствени линии

В обекта са намерени две поточни линии, оборудване за обработка и рязане на тютюн, както и материали за производствения процес. Иззети са около 12 тона тютюнева суровина и пет мастербокса с готови цигари.

Според Министерството на вътрешните работи базата е разполагала с техника и консумативи за пълен цикъл на производство. В помещенията са установени и места за настаняване на работници, санитарни помещения и кухненска част.

На брифинг по случая административният ръководител на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова заяви:

„Разследването е в съвсем начален етап.“

М. Д. е обвиняем, а не осъден, и вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство. По случая се проверява дали има и други лица, свързани с производството и разпространението на цигарите.

Разследващите установяват произхода на оборудването и суровината, както и каналите, по които готовата продукция е могла да бъде пласирана. Работи се и по изясняване на ролята на хората, които са пребивавали в помещенията към производствената база.

Досъдебното производство се провежда под надзора на Районната прокуратура в Бургас. На този етап няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения на други лица.