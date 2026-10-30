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Постоянен арест за обвиняемия за фабриката в Карнобат

Постоянен арест за обвиняемия за фабриката в Карнобат

30 Октомври, 2026 19:25 445 2

  • карнобат-
  • нелегална фабрика за цигари-
  • гдбоп-
  • данс-
  • задържане под стража

Районният съд в Карнобат остави зад стража М. Д., обвинен за производство на цигари без разрешително. В базата са открити две поточни линии, 12 тона тютюн и пет мастербокса готова продукция

Постоянен арест за обвиняемия за фабриката в Карнобат - 1
Снимка: Фейсбук /ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Карнобат наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на М. Д., обвинен в производство на тютюневи изделия с цел разпространение без необходимото разрешително.

Мъжът е задържан при съвместна операция на ГДБОП, „Гранична полиция“ и ДАНС в промишлената зона на Карнобат. Акцията е проведена вечерта на 28 срещу 29 октомври, когато е разкрита високотехнологична база за нелегално производство на цигари.

Открити са две производствени линии

В обекта са намерени две поточни линии, оборудване за обработка и рязане на тютюн, както и материали за производствения процес. Иззети са около 12 тона тютюнева суровина и пет мастербокса с готови цигари.

Според Министерството на вътрешните работи базата е разполагала с техника и консумативи за пълен цикъл на производство. В помещенията са установени и места за настаняване на работници, санитарни помещения и кухненска част.

На брифинг по случая административният ръководител на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова заяви:

„Разследването е в съвсем начален етап.“

М. Д. е обвиняем, а не осъден, и вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство. По случая се проверява дали има и други лица, свързани с производството и разпространението на цигарите.

Разследващите установяват произхода на оборудването и суровината, както и каналите, по които готовата продукция е могла да бъде пласирана. Работи се и по изясняване на ролята на хората, които са пребивавали в помещенията към производствената база.

Досъдебното производство се провежда под надзора на Районната прокуратура в Бургас. На този етап няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения на други лица.


Карнобат / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    2 0 Отговор
    Отново мърлява работа на ГДБОБ и ДАНС . Хванаха пазача на базата, който произвеждал незаконно цигари . Сега щели да търсят, кой ?

    19:32 30.10.2026

  • 2 един унищожи булгартабак

    0 0 Отговор
    за него нещо ?

    19:42 30.10.2026