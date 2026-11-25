Шофьор е обвинен за смъртта на директорката на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат Маргарита Паскалева, след като според разследването е управлявал автомобила си със 251 км/ч. Катастрофата е станала на 9 ноември на автомагистрала „Тракия“ в посока от Карнобат към Бургас, в района на 341-вия километър край Камено.

Разрешената скорост в участъка е била 140 км/ч, което означава превишение със 111 км/ч. Според Окръжната прокуратура в Бургас автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на Паскалева, като двата автомобила са се движили в една и съща посока. Жената е загинала при удара.

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт при нарушение на правилата за движение по пътищата. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а наблюдаващият прокурор е разпоредил да бъде отнето и свидетелството му за управление. Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Какво е установено до момента

Основните данни по случая са свързани със скоростта и начина на удара. Разследването сочи, че колата на обвиняемия е настигнала движещия се пред нея автомобил и го е ударила отзад. Все още няма съдебен акт, който да установява вина, а твърденията на прокуратурата подлежат на доказване в наказателното производство.

Какво следва по делото

Съдът трябва да се произнесе по искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение. До решението обвиняемият остава задържан по прокурорското постановление за срок до 72 часа. При разглеждането съдът ще преценява дали има достатъчно данни за обосновано предположение за участие в престъплението и риск обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

Случаят предизвика реакция и в Карнобат. Кметът Георги Димитров заяви: „Това е скорост за Формула 1, не за магистрала“. Думите му са оценка за обстоятелствата около катастрофата, докато окончателната правна оценка ще бъде дадена в рамките на досъдебното и съдебното производство.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, new.dnesplus.bg