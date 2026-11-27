Полицията в Карнобат санкционира 65 водачи при тридневни проверки по пътната мрежа в общината. В операцията е използван дрон, а проверените моторни превозни средства са 272, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На 54 водачи са съставени фишове, срещу други 11 са издадени актове за установяване на административни нарушения. В пет случая са приложени принудителни административни мерки.

Въздушното наблюдение е използвано за документиране на неправилно изпреварване, отнемане на предимство и неспазване на пътната маркировка. Паралелно с дрона полицейски екипи са извършвали линеен контрол в движение по натоварени и рискови участъци.

Проверяват и готовността на автомобилите за зимата

Акцията е част от кампанията „Зима“. Служителите са следили техническата изправност на автомобилите, състоянието на гумите, светлините и видимостта през стъклата.

Дронът е осигурен за нуждите на Районното управление в Карнобат от общината през юли 2026 г. Освен за контрол на движението, техниката е предназначена за наблюдение на рискови участъци и подпомагане на полицейски действия при тежки произшествия и издирвателни операции.

От полицията заявиха: „Проверките в общината ще продължат и през следващите дни.“

Източници: bnrnews.bg, flagman.bg