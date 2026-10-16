Благомир Коцев е обвинен за неизгодна сделка от 2022 г

Софийската градска прокуратура привлече кмета на Варна Благомир Коцев като обвиняем за опит за сключване на неизгодна сделка от времето, когато е бил областен управител. Обвинението е за периода от 1 април до 2 август 2022 г. и е свързано с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация във Варна и адвокатско дружество.

Според прокуратурата от сделката е могла да настъпи значителна имуществена вреда за областната администрация в размер на 23 256 лева. По договора са били изплатени 11 808 лева, а останалите 11 448 лева не са били преведени, след като Коцев е бил освободен от длъжността областен управител.

Договорът за правна помощ

Разследването се води по квалификацията за съзнателно сключване на неизгодна сделка и опит за престъпление по чл. 220, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс. Следственият отдел при Софийската градска прокуратура работи по случая под надзора на СГП.

Делото е започнало след договор за правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. На 2 август е била определена окончателна стойност от 23 256 лева. По първата фактура са били платени 11 808 лева. За втората фактура, на стойност 11 448 лева, е било разпоредено плащането да не се извършва след смяната на областния управител.

Делото е връщано за допълнително разследване

„Щетата за това юридическо лице се явява именно договорената и заплатена сума като цяло – ведно с начисления ДДС“, е посочил Апелативният съд във Варна.

През 2024 г. Окръжната прокуратура във Варна е прекратила производството с мотив, че не е настъпила значителна вреда. Апелативният съд във Варна е отменил това решение и е върнал делото за допълнително разследване.

Апелативната инстанция е приела, че при изчисляването на вредата трябва да се включи и начисленият данък добавена стойност. Според съда правните дейности по договора са били рутинни и са можели да бъдат извършени от юрисконсултите в областната администрация.

Съдът е посочил и че неплатената втора фактура не е била разгледана при първоначалното прекратяване на производството. Според апелативната инстанция в тази част става дума за довършен опит за престъпление.

Към момента няма данни обвинението да е внесено в съда. Благомир Коцев не е признат за виновен, а по случая важи презумпцията за невиновност.

Източници: 24plovdiv.bg, bnrnews.bg