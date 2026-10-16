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Благомир Коцев е обвинен за неизгодна сделка от 2022 г

Благомир Коцев е обвинен за неизгодна сделка от 2022 г

16 Октомври, 2026 16:58 679 15

  • благомир коцев-
  • софийска градска прокуратура-
  • областна администрация варна-
  • адвокатски услуги

Обвинението е за договор за адвокатски услуги, сключен, докато Коцев е бил областен управител на Варна. Според прокуратурата възможната вреда за администрацията е 23 256 лева

Благомир Коцев е обвинен за неизгодна сделка от 2022 г - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура привлече кмета на Варна Благомир Коцев като обвиняем за опит за сключване на неизгодна сделка от времето, когато е бил областен управител. Обвинението е за периода от 1 април до 2 август 2022 г. и е свързано с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация във Варна и адвокатско дружество.

Според прокуратурата от сделката е могла да настъпи значителна имуществена вреда за областната администрация в размер на 23 256 лева. По договора са били изплатени 11 808 лева, а останалите 11 448 лева не са били преведени, след като Коцев е бил освободен от длъжността областен управител.

Договорът за правна помощ

Разследването се води по квалификацията за съзнателно сключване на неизгодна сделка и опит за престъпление по чл. 220, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс. Следственият отдел при Софийската градска прокуратура работи по случая под надзора на СГП.

Делото е започнало след договор за правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. На 2 август е била определена окончателна стойност от 23 256 лева. По първата фактура са били платени 11 808 лева. За втората фактура, на стойност 11 448 лева, е било разпоредено плащането да не се извършва след смяната на областния управител.

„Щетата за това юридическо лице се явява именно договорената и заплатена сума като цяло – ведно с начисления ДДС“, е посочил Апелативният съд във Варна.

Делото е връщано за допълнително разследване

През 2024 г. Окръжната прокуратура във Варна е прекратила производството с мотив, че не е настъпила значителна вреда. Апелативният съд във Варна е отменил това решение и е върнал делото за допълнително разследване.

Апелативната инстанция е приела, че при изчисляването на вредата трябва да се включи и начисленият данък добавена стойност. Според съда правните дейности по договора са били рутинни и са можели да бъдат извършени от юрисконсултите в областната администрация.

Съдът е посочил и че неплатената втора фактура не е била разгледана при първоначалното прекратяване на производството. Според апелативната инстанция в тази част става дума за довършен опит за престъпление.

Към момента няма данни обвинението да е внесено в съда. Благомир Коцев не е признат за виновен, а по случая важи презумпцията за невиновност.

Източници: 24plovdiv.bg, bnrnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мокър

    7 1 Отговор
    Питайте кмета на град Видин колко пари е дал за пейките в парка.

    17:00 16.10.2026

  • 2 Сигурно

    3 0 Отговор
    Блаже е невинен !

    17:08 16.10.2026

  • 3 Хайде

    2 6 Отговор
    Крадливия сорос в затвора. Там да е демократ на съкилийниците

    17:08 16.10.2026

  • 4 ......-

    8 1 Отговор
    А кога ще се произнесат за неизгодните сделки с кен ЕФ 16?

    17:08 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тотомир

    6 5 Отговор
    На Коцев мястото му е в затвора! Той няма една нормална сделка, пък и разказа майката на Варна! В Общината всичко се прави само за пари!
    Заведението му вече работи ли?
    Може е магистрала да прекара до него!
    100% дължимите глоби не са платени!

    17:12 16.10.2026

  • 7 Виж ти....

    9 0 Отговор
    Ще бъде много яко, ако прокуратурата прегледа в колко държавни администрации се сключват договори за правни услуги с адвокатски дружества, вместо огромните им правни отдели да си свършат работата.
    Ама няма.

    17:12 16.10.2026

  • 8 Вече

    8 2 Отговор
    се чудят какво да извадят изпод ноктите си ! Жалка картинка !

    17:13 16.10.2026

  • 9 Колев

    10 0 Отговор
    Бойко Методиев Борисов кога ще бъде привлечен, като обвиняем за неизгодна сделка - платени, но не получени F-16?

    17:16 16.10.2026

  • 10 Иван

    8 0 Отговор
    Браво на тая прокуратура. За 23k една година в затвора, без да е доказано, а за чувалите с пари за магистралите няма нищо. Срам

    17:19 16.10.2026

  • 11 Крадла

    9 0 Отговор
    съсипа София и заграби милиарди , Бою я изтипоса депутат ! Всичките му кметове като нея .

    17:25 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 каварненец

    1 3 Отговор
    Всички много реваха как горкият кмет е наклеветен и затворен неоснователно ...

    17:33 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.