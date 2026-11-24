Членове на Общинската избирателна комисия във Варна са получили откровени заплахи след решението за прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Председателят на комисията Велин Жеков каза пред журналисти, че подобни заплахи са били отправени и към него.

„Подобно нещо е абсолютно недопустимо“, заяви Велин Жеков.

По думите му сигналите са постъпили след оповестяването на решението на ОИК-Варна. Председателят не посочи в изявлението си конкретни данни за авторите на заплахите или за предприети действия по случая.

Как е стигнала комисията до решението

В ОИК-Варна има сигнали с искане за прекратяване на мандата на кмета още от есента на 2023 г. Жеков каза, че четири или пет от тях са получили отговор, че не са уважени.

С решението за прекратяване на пълномощията са свързани пет сигнала, като първите два са подадени в началото на ноември 2025 г. За разглеждането им са събрани доказателства от Община Варна, както и заверени преписи от заповеди на Общинския съвет. След това на Благомир Коцев е била дадена възможност да направи възражение в тридневен срок.

ОИК-Варна първоначално е решила всички сигнали да бъдат разгледани заедно. На заседанието от 23 ноември обаче е прието първите два сигнала, по които преписката е приключила, да бъдат разгледани отделно.

20 гласа „за“ и шест „против“

На заседанието са били обсъдени два проекта за решение. Предложението да не се откриват нарушения е получило шест гласа и не е прието. Второто предложение, според което има основания да се прецени наличие на нарушения, е подкрепено от 20 от общо 27 членове на комисията.

Един член на ОИК-Варна е отсъствал, като е бил от квотата на ГЕРБ. Според Велин Жеков решението е подкрепено от представители на всички партии и коалиции, представени в комисията.

Решението вече е публикувано. То може да бъде обжалвано пред Административния съд, а Жеков заяви, че при подаване на жалба от адвокатите на Коцев тя ще бъде изпратена незабавно.

Председателят на комисията посочи още, че по сигналите, подадени през 2026 г., има допълнителни искания, включително за събиране на доказателства от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. ОИК-Варна е отказала да изиска тези документи. По думите на Жеков комисията скоро трябва да заседава и по останалите сигнали.

Източници: novini.bg, bta.bg