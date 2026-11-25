Четирима души са обвиняеми по разследването за разходването на средства за строителството на автомагистрала „Хемус“. Това съобщи прокурор Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура.

Сред обвиняемите е бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. На него е повдигнато обвинение за безстопанственост в особено големи размери. Мярката му за неотклонение е парична гаранция от 5000 евро.

Обвинението е за авансови плащания

Досъдебното производство се води от ГДБОП под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Според прокуратурата предполагаемите нарушения са извършени между 9 юни 2019 г. и 10 юни 2020 г., когато обвиняемият е бил начело на управителния съвет на АПИ.

Обвинението е свързано с договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД за изграждането на участъци от автомагистрала „Хемус“. Според прокуратурата е било договорено авансово предоставяне на 260 млн. лева без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6.

В постановлението за привличане като обвиняем се посочва, че за участъци 5 и 6 не е имало окончателно приети проектантски работи, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки. Според обвинението не е бил организиран и необходимият контрол върху проектирането и строителството.

Прокуратурата твърди, че в резултат на действията и бездействията са били извършени плащания за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6, които не били изпълнени в посочените размери и количества. Посочените предполагаеми щети за АПИ са 260 млн. лева без ДДС, или 312 млн. лева с ДДС.

Делото започна след разкрития през 2021 г.

„Обвиняеми са четирима души“, каза прокурор Николай Николаев във връзка с разследването.

Той потвърди, че става въпрос за делото за автомагистрала „Хемус“, започнало след разкрития през 2021 г. на тогавашния служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков за стотици милиони левове, отпуснати за строителството на магистралата и изтеглени в брой.

Разследването продължава. Към момента няма данни за внесен обвинителен акт или насрочено съдебно дело. Повдигнатите обвинения подлежат на доказване в съдебна фаза, а обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на присъда.