11 години затвор за Ивелин за катастрофата край Поморие

Окръжният съд в Бургас осъди на 11 години лишаване от свобода Ивелин Иванов за тежката катастрофа край Поморие, при която загинаха двама души, а други четирима получиха телесни повреди. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Съдът е приел, че на 8 ноември 2023 г. Иванов е управлявал автомобил „Ауди“ по път I-9, в района на километър 226+400 в община Поморие, със скорост 132,80 км/ч. Ограничението в участъка е било 90 км/ч. Според обвинението превишената скорост и нарушаването на правилата за движение са довели по непредпазливост до смъртта на двама души и до нараняването на още четирима.

Делото стигна до присъда три години след катастрофата

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт срещу И.И. за особено тежък случай на причиняване на смърт и телесни повреди при пътнотранспортно произшествие. Делото е разгледано от Окръжния съд в Бургас по общия ред.

След задържането му през ноември 2023 г. Иванов е заявил пред съда: „Съжалявам за случилото се и няма да се укривам.“ Тогава той е бил обвинен за катастрофата, станала на пътя между Бургас и Поморие.

Забрана за шофиране и отнемане на автомобила

Освен 11-годишната присъда съдът е лишил Ивелин Иванов от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 години. Автомобилът, използван при инцидента, е отнет в полза на държавата.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана от подсъдимия или протестирана от прокуратурата пред Апелативен съд – Бургас в 15-дневен срок. До окончателното приключване на делото присъдата подлежи на инстанционен контрол.

Източници: news.bg, burgas24.bg, 24plovdiv.bg