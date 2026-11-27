Майка и 17-годишната ѝ дъщеря са били блъснати на пешеходна пътека във Велико Търново. Инцидентът е станал около 18:30 часа на оживен булевард.

53-годишната жена е настанена в Реанимацията на великотърновската болница с мозъчен кръвоизлив. Състоянието ѝ е тежко, а животът ѝ е в опасност.

Дъщеря ѝ е прегледана. По данни на БНТ момичето няма сериозни наранявания и е освободено.

Причините за катастрофата се изясняват. На мястото са извършвани огледи, които трябва да установят обстоятелствата около удара.

Пореден инцидент с пешеходец в града

Случаят е поредният тежък инцидент с пешеходец във Велико Търново през тази година. През юли пешеходка загина, след като беше блъсната от автобус на пешеходна пътека в центъра на града, съобщи БТА. През август 13-годишно момиче пострада при удар на пешеходна пътека, но след преглед беше освободено за домашно лечение.

Източници: bntnews.bg, bta.bg