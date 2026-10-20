Намушканото 14-годишно момче в Карнобат е в стабилно състояние

В стабилно състояние е 14-годишното момче, намушкано от свой връстник в Карнобат. То е настанено по спешност в МБАЛ „Сърце и мозък“ в Бургас, където лекарите са установили шест дълбоки прободни рани в гръдния кош и още една рана в областта на устата. По данни на болницата няма засегнати вътрешни органи, а детето остава под активно медицинско наблюдение.

Раните са обработени хирургично. „Ние сме обработили раните хирургично. Те са предимно в лявата част на гръдния кош, отзад, отпред има една, има една на лицето“, съобщи детският хирург д-р Румен Христов пред БНТ. По-ранната оценка на лекарите е била за средно тежко общо състояние, а последната информация е, че състоянието на момчето е стабилно.

Инцидентът е станал около 11:00 часа на 19 октомври на тренировъчно игрище близо до Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост в Карнобат. Двете момчета първоначално се скарали, след което конфликтът се пренесъл извън училищния двор. „Скандалът се е пренесъл навън, на около 100 метра от училището, на едно тренировъчно игрище. Там са се сбили и едното от момчетата е извадило ножче“, каза кметът на Карнобат Георги Димитров пред БНР.

Първоначалната информация беше за три прободни рани, но при болничния преглед са установени шест рани в областта на гръдния кош и една в устата. Другото 14-годишно момче е установено и задържано за срок до 24 часа, съобщи БНР. По случая е образувано разследване, а прокуратурата изяснява причините и обстоятелствата около инцидента.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg