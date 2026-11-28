На 27.11.2026 г. в Районна прокуратура Плевен е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 187, ал. 1 от НК за това, че на 25.11.2026г., във ВУИ „Христо Ботев“ с. Подем, е изтезавано непълнолетно лице, намиращо се под грижи или възпитание на другиго, като извършеното не представлява по-тежко престъпление.

Делото е образувано в хипотезата на неотложност с първо действие по разследването - разпит на свидетел. В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие, изземване на предмети, имащи отношение към воденото разследване, освидетелствани са две непълнолетни лица, назначени са медицински експертизи.

Пострадалите лица са настанени в посоченото възпитателно училище с решение на съответния съд, като възпитателна мярка е по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции.

Разследването по делото продължава и се провежда от разследващ полицай при РУ Долна Митрополия, под наблюдението на Районна прокуратура-Плевен, като се полагат всички възможни усилия за установяване на реалната фактическа обстановка и на отговорните за деянието лица.