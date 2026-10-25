Новини
Крими »
Сигнал за незаконна агитация и неработеща машина в Габрово
  Тема: Избори

Сигнал за незаконна агитация и неработеща машина в Габрово

25 Октомври, 2026 17:39 344 0

  • избори-
  • габрово-
  • трявна-
  • избирателна активност-
  • машинно гласуване

Агитационни материали са излъчвани от електронен екран на централно кръстовище. В секция в Трявна една машина не е сработила

Сигнал за незаконна агитация и неработеща машина в Габрово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност в област Габрово към 16:00 ч. е 17,30%. В община Габрово са гласували 9375 души от 52 514 избиратели по списък.

В Дряново до урните са отишли 1448 души от 7252 избиратели. В Севлиево са гласували 4669 от 30 176 души, а в Трявна – 1642 от 9102 избиратели по списък.

Сигнал за агитация в Габрово

Районната избирателна комисия в Габрово е работила по сигнал за агитация от електронен екран, разположен на централно кръстовище в града. След намесата на комисията агитационните материали са спрели да се излъчват.

„Изборният ден протича нормално“

Това е посочено във връзка с организацията на гласуването в областта. Информацията е съобщена от кореспондента на БТА в Габрово Радослав Първанов.

Проблем с машина в Трявна

Една машина за гласуване не е сработила в секция №1 в Трявна. Допълнителна информация за причината за неизправността и за последващите действия не е посочена.


Габрово / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ