Сигнал за незаконна агитация и неработеща машина в Габрово

Избирателната активност в област Габрово към 16:00 ч. е 17,30%. В община Габрово са гласували 9375 души от 52 514 избиратели по списък.
В Дряново до урните са отишли 1448 души от 7252 избиратели. В Севлиево са гласували 4669 от 30 176 души, а в Трявна – 1642 от 9102 избиратели по списък.
Сигнал за агитация в Габрово
Районната избирателна комисия в Габрово е работила по сигнал за агитация от електронен екран, разположен на централно кръстовище в града. След намесата на комисията агитационните материали са спрели да се излъчват.„Изборният ден протича нормално“
Това е посочено във връзка с организацията на гласуването в областта. Информацията е съобщена от кореспондента на БТА в Габрово Радослав Първанов.
Проблем с машина в Трявна
Една машина за гласуване не е сработила в секция №1 в Трявна. Допълнителна информация за причината за неизправността и за последващите действия не е посочена.
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