Сигнал за незаконна агитация и неработеща машина в Габрово

Избирателната активност в област Габрово към 16:00 ч. е 17,30%. В община Габрово са гласували 9375 души от 52 514 избиратели по списък.

В Дряново до урните са отишли 1448 души от 7252 избиратели. В Севлиево са гласували 4669 от 30 176 души, а в Трявна – 1642 от 9102 избиратели по списък.

Сигнал за агитация в Габрово

Районната избирателна комисия в Габрово е работила по сигнал за агитация от електронен екран, разположен на централно кръстовище в града. След намесата на комисията агитационните материали са спрели да се излъчват.

„Изборният ден протича нормално“

Това е посочено във връзка с организацията на гласуването в областта. Информацията е съобщена от кореспондента на БТА в Габрово Радослав Първанов.

Проблем с машина в Трявна

Една машина за гласуване не е сработила в секция №1 в Трявна. Допълнителна информация за причината за неизправността и за последващите действия не е посочена.