Прокуратурата проверява случая с блъснатото куче в Севлиево

Районната прокуратура в Габрово разпореди спешна проверка по случая с блъснатото куче в Севлиево. Животното е било ударено от лек автомобил на 31 октомври около 15:25 часа на улица в града.

На 3 ноември в прокуратурата са постъпили материалите, събрани от полицията. Още същия ден е образувана прокурорска преписка и тя е разпределена на наблюдаващ прокурор.

Дадени са конкретни указания за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Определен е и срок, в който проверката трябва да приключи. На този етап прокуратурата не съобщава допълнителни подробности за водача, автомобила или състоянието на животното.

18 досъдебни производства за три години

Районната прокуратура в Габрово посочва, че работи активно по случаи на посегателства срещу животни. През последните три години са образувани 18 досъдебни производства за престъпления от този вид.

Пет от делата са внесени в съда с обвинения срещу петима души. Всички обвиняеми са признати за виновни и осъдени. Съдът им е наложил наказания „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок, както и глоби.

След приключването на проверката по случая в Севлиево прокуратурата ще прецени дали са налице данни за престъпление и какви последващи действия да бъдат предприети.