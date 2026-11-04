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Прокуратурата проверява случая с блъснатото куче в Севлиево
  Тема: Войната на пътя

Прокуратурата проверява случая с блъснатото куче в Севлиево

4 Ноември, 2026 15:25 601 8

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  • габрово-
  • блъснато куче-
  • прокуратура-
  • посегателства срещу животни

Районната прокуратура в Габрово е образувала преписка след постъпили полицейски материали по случая

Прокуратурата проверява случая с блъснатото куче в Севлиево - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Габрово разпореди спешна проверка по случая с блъснатото куче в Севлиево. Животното е било ударено от лек автомобил на 31 октомври около 15:25 часа на улица в града.

На 3 ноември в прокуратурата са постъпили материалите, събрани от полицията. Още същия ден е образувана прокурорска преписка и тя е разпределена на наблюдаващ прокурор.

Дадени са конкретни указания за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Определен е и срок, в който проверката трябва да приключи. На този етап прокуратурата не съобщава допълнителни подробности за водача, автомобила или състоянието на животното.

18 досъдебни производства за три години

Районната прокуратура в Габрово посочва, че работи активно по случаи на посегателства срещу животни. През последните три години са образувани 18 досъдебни производства за престъпления от този вид.

Пет от делата са внесени в съда с обвинения срещу петима души. Всички обвиняеми са признати за виновни и осъдени. Съдът им е наложил наказания „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок, както и глоби.

След приключването на проверката по случая в Севлиево прокуратурата ще прецени дали са налице данни за престъпление и какви последващи действия да бъдат предприети.


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МПС

    14 0 Отговор
    Що за глупост?

    15:42 04.11.2026

  • 3 Никой

    4 3 Отговор
    " Кучето не допуска глупак да води глутницата " за разлика от хората . При тях няма " този е от нашите ". Житейска мъдрост

    Коментиран от #6

    15:46 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Втасахме я !

    13 0 Отговор
    И полицаите вземат заплати следствие за куче , вместо да ловят престъпници , наркотрафиканти ... ? Сбъркана работа !

    15:48 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.