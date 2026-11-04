Прокуратурата проверява случая с блъснатото куче в Севлиево

Районната прокуратура в Габрово разпореди спешна проверка по случая с блъснатото куче в Севлиево. Животното е било ударено от лек автомобил на 31 октомври около 15:25 часа на улица в града.
На 3 ноември в прокуратурата са постъпили материалите, събрани от полицията. Още същия ден е образувана прокурорска преписка и тя е разпределена на наблюдаващ прокурор.
Дадени са конкретни указания за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Определен е и срок, в който проверката трябва да приключи. На този етап прокуратурата не съобщава допълнителни подробности за водача, автомобила или състоянието на животното.
18 досъдебни производства за три години
Районната прокуратура в Габрово посочва, че работи активно по случаи на посегателства срещу животни. През последните три години са образувани 18 досъдебни производства за престъпления от този вид.
Пет от делата са внесени в съда с обвинения срещу петима души. Всички обвиняеми са признати за виновни и осъдени. Съдът им е наложил наказания „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок, както и глоби.
След приключването на проверката по случая в Севлиево прокуратурата ще прецени дали са налице данни за престъпление и какви последващи действия да бъдат предприети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 МПС
15:42 04.11.2026
3 Никой
Коментиран от #6
15:46 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Втасахме я !
15:48 04.11.2026
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