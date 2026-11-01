Отстраниха председател на СИК заради намеса във вота

Председателят на секцията в крумовградското село Пелин е отстранен от изборния процес и е отведен от органите на реда заради твърдения, че е указвал на избиратели как и за кого да гласуват. По случая е образувано бързо производство за нарушаване на тайната на вота, съобщи БНТ.

По данни от репортажа поведението на Мехмет Мехмет е било заснето от членове на секционната избирателна комисия. Наблюдател на балотажа е подал сигнал до Районната избирателна комисия в Кърджали. До края на изборния ден функциите на отстранения председател са поети от секретаря на секцията.

„Имаше полиция, защото нашият председател постоянно отиваше там да гласува с хората. Постоянно го предупредих да не отива да гласува с хората“, заяви секретарят Али Кемал.

По думите му председателят е казвал на избирателите да гласуват за определена партия и е посочвал името на кандидат. Случаят се разследва, а вината на отстранения председател не е установена с влязъл в сила съдебен акт.

Гласуване без ток в Кърджалийско

Изборният ден в селата Мост и Черешица е започнал без електрозахранване заради авария в трафопост. Комисиите са използвали фенерчета, а машините в две секции са работили с вградените резервни батерии. В други две секции гласуването е било изцяло с хартиени бюлетини.

„Включихме си ги и всичко си разпределихме за работа както трябва, дори си подготвихме и хартиени бюлетини“, каза председателят на СИК в село Мост Ася Тодорова. Електрозахранването впоследствие е възстановено. БНР съобщи, че токът е бил спрян общо в четири секции – три в Мост и една в Черешица.

Подобен проблем е имало и в пет пазарджишки села. В Мало Конаре председателят на 27-а СИК Илия Пашов посочи, че причината е паднал стълб, а токът е прекъснал повторно за около десет минути по обяд. След това гласуването с машина е продължило.

Повече гласували в няколко секции

В Кърджалийско е отчетена по-висока активност спрямо първия тур. В село Казаците до обяд са гласували 30 души при двама на първия тур. В секция в Джебел са отчетени 120 гласа, докато на първия тур за целия ден са били 119.

РИК – Кърджали е отхвърлила два сигнала за нерегламентирана агитация. Другият сигнал, свързан с председателя на секцията в Пелин, е довел до отстраняването му и до започване на производство.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, vesti.bg