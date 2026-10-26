Смърт на прокурор преди избора за ВСС

Прокурор от Софийската градска прокуратура е починал в петък, ден преди избора на членове на новия Висш съдебен съвет, съобщава "Телеграф". В материала не са посочени точен час, място или други подробности около случая.

Информацията не е потвърдена от МВР или прокуратурата. Твърдението, че прокурорът е бил подложен на психически натиск, е приписано на негови колеги, чиито имена не са посочени.