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Смърт на прокурор преди избора за ВСС
  Тема: Известни личности

Смърт на прокурор преди избора за ВСС

26 Октомври, 2026 13:57 2 010 8

  • прокурор-
  • софийска градска прокуратура-
  • всс-
  • георги герасимов-
  • непотвърдена информация

Името Георги Герасимов е посочено само като непотвърдена информация

Смърт на прокурор преди избора за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокурор от Софийската градска прокуратура е починал в петък, ден преди избора на членове на новия Висш съдебен съвет, съобщава "Телеграф". В материала не са посочени точен час, място или други подробности около случая.

Информацията не е потвърдена от МВР или прокуратурата. Твърдението, че прокурорът е бил подложен на психически натиск, е приписано на негови колеги, чиито имена не са посочени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радю

    8 1 Отговор
    Въх,от моите ли е

    13:59 26.10.2026

  • 2 Имал е твърде много компромати

    18 1 Отговор
    за останалите.
    Всъщност май е имал твърде много компромати за много важни, известни и влиятелни хора в България.

    Коментиран от #4

    14:00 26.10.2026

  • 3 Щерев

    10 0 Отговор
    Значи тази новина е фейк или вие нищо не знаете?

    14:05 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 странна тишина

    3 0 Отговор
    Никой, нищо не каза по новините.

    14:18 26.10.2026

  • 7 Мария, вече прекали

    4 1 Отговор
    Кой ти дава такава информация? Да правиш от една човешка драма, политическо извращение!

    Коментиран от #8

    14:19 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.