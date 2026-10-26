Смърт на прокурор преди избора за ВСС

Прокурор от Софийската градска прокуратура е починал в петък, ден преди избора на членове на новия Висш съдебен съвет, съобщава "Телеграф". В материала не са посочени точен час, място или други подробности около случая.
Информацията не е потвърдена от МВР или прокуратурата. Твърдението, че прокурорът е бил подложен на психически натиск, е приписано на негови колеги, чиито имена не са посочени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радю
13:59 26.10.2026
2 Имал е твърде много компромати
Всъщност май е имал твърде много компромати за много важни, известни и влиятелни хора в България.
Коментиран от #4
14:00 26.10.2026
3 Щерев
14:05 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 странна тишина
14:18 26.10.2026
7 Мария, вече прекали
Коментиран от #8
14:19 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.