Петима души са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу организирана престъпна група за трафик на хора. При акцията са установени няколко момичета, които според разследването са жертви на сексуална експлоатация.

В хода на досъдебното производство са събрани данни за съпричастност към група, създадена с користна цел – набиране и използване на лица за развратни действия и проституция независимо от съгласието им. Според данните това е ставало чрез въвеждане в заблуждение или обещаване на облаги.

Някои от установените пострадали са били непълнолетни към момента на извършване на деянията. ГДБОП посочва, че групата е действала от януари 2024 г. до провеждането на операцията.

„Привлечени като обвиняеми са 3 лица. Задържането им е продължено до 72 часа.“

Досъдебното производство се води под надзора на Софийската градска прокуратура. Трима от задържаните са привлечени като обвиняеми, а за останалите двама засега няма публично уточнение за процесуалния им статус.

При действията по разследването са иззети мобилни телефони, SIM карти и множество документи, които според разследващите имат отношение към предполагаемата престъпна дейност. Имената на задържаните и обвиняемите не са съобщени.

Разследването продължава. Обвиненията не означават доказана вина, която може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Източници: btvnovinite.bg