ВКС окончателно осъди Орлин Владимиров на 20 години

Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата от 20 години затвор за Орлин Владимиров за убийството на съпругата му през 2021 г. Баща му Пламен Владимиров е оправдан. Решението и за двамата е окончателно.

Според ВКС Орлин Владимиров е признат за виновен за предумишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Тялото на младата жена беше намерено в куфар край Перник през 2021 г.

„С окончателно решение на ВКС Орлин Владимиров е признат за виновен за убийството на съпругата си Евгения В. през 2021 г., извършено предумишлено и по особено мъчителен начин, и му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 20 години, а по отношение на баща му е оставена в сила оправдателната присъда на САС“, се посочва в съобщението на съда.

Как се стигна до окончателното решение

На 20 октомври 2023 г. Софийският градски съд призна Орлин и Пламен Владимирови за виновни и им наложи доживотен затвор. Софийският апелативен съд потвърди присъдите на 19 февруари 2025 г.

На 28 ноември 2025 г. ВКС отмени решението на апелативния съд и върна делото за ново разглеждане заради констатирани процесуални нарушения. Върховните съдии посочиха, че въззивният съд не е обсъдил пълно доводите на страните и различията между част от експертните заключения.

При повторното разглеждане на делото на 16 февруари 2026 г. Софийският апелативен съд оправда Пламен Владимиров и намали наказанието на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода. Срещу решението бяха подадени касационен протест и жалби от защитата, частните обвинители и гражданските ищци. Прокуратурата и близките на жертвата настояваха за връщане на доживотните присъди, а защитата искаше ново разглеждане и по-леко наказание за Орлин Владимиров.

Съдът потвърди присъдата на Орлин Владимиров

ВКС е оставил в сила решението на апелативния съд в частта за 20-годишното наказание на Орлин Владимиров и оправдателната присъда на баща му. Така наказателното производство приключва без възможност за ново обжалване.

По време на заседание през септември майката на жертвата отправи остри думи към двамата мъже. „Как не те беше срам? Внук ти е родила. Как един подарък не пратихте за това дете за 5 години?“, заяви тя. Близка на жертвата каза пред съда: „Надяваме се на справедливост, защото това е беззаконие“.

По делото е обсъждана тезата, че мотивът за убийството е ревност. Според обвинението Орлин Владимиров е следил чатове и кореспонденция на съпругата си месеци преди смъртта ѝ. Двамата са имали син, за когото се грижи братът на жертвата.

Източници: btvnovinite.bg, bgonair.bg