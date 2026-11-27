Близки и приятели на семейство Пушкови протестираха пред Съдебната палата в София с искане за по-тежко наказание по делото за катастрофата на Околовръстния път в Пловдив. Протестът беше организиран от сдружение „Ангели на пътя“ в деня, когато Върховният касационен съд разгледа жалбата срещу 10-годишната присъда на Джунейд Дюлгеров. Решението на последната инстанция все още не е обявено.

При катастрофата на 24 ноември 2025 г. загинаха двама родители и 14-годишната им дъщеря. Единственото оцеляло дете на семейството беше тежко ранено. Според обвинението тежкотоварният автомобил, управляван от Дюлгеров, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в автомобила на семейство Пушкови.

Близките настояват за максимално наказание

Христина Чалъкова, майка на загиналата жена, заяви пред bTV, че семейството настоява за преразглеждане на присъдата и за максималното наказание от 20 години затвор.

„Едно дете, което остана само без майка, без баща, без сестра, ще празнува Нова година и Коледа самичко“, каза Чалъкова.

Петя Иванова от сдружение „Ангели на пътя“ заяви пред БНР, че близките очакват съдебната система да покаже, че човешкият живот има стойност. По думите ѝ решенията по подобни дела създават усещане, че тежките нарушения на пътя не водят до достатъчно наказание.

Как се стигна до делото пред ВКС

Окръжният съд в Пловдив определи първоначално 15 години лишаване от свобода. Тъй като подсъдимият призна вината си и делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, наказанието беше намалено с една трета до 10 години затвор при първоначален общ режим. Дюлгеров получи и 12-годишна забрана да управлява моторно превозно средство.

Апелативният съд в Пловдив потвърди присъдата през юли 2026 г. Близките обжалваха решението с искане наказанието да бъде увеличено, а делото стигна до Върховния касационен съд. Решението на ВКС ще бъде окончателно.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bta.bg