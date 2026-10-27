Петима задържани след масов бой в Кърджали

Петима мъже са задържани след масов бой на улица в Кърджали. При сбиването са пострадали двама мъже на 19 и 26 години, съобщи ОДМВР-Кърджали.

Инцидентът е станал около 1:00 часа през нощта. По първоначални данни между група мъже е възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа.

Задържаните са на възраст 22, 25, 31, 35 и 36 години. Те са заподозрени, че са нанесли побой на двамата пострадали. В съобщението не се посочват други данни за участниците.

Полицейски екипи са пристигнали на място и са прекратили сбиването. При огледа са открити брадва и дървени пръти, които са иззети.

„Причината за конфликта все още се изяснява“, съобщават от ОДМВР-Кърджали.

По случая е започнало разследване за хулиганство. Към момента няма данни за повдигнати обвинения или за предприети последващи мерки спрямо задържаните.