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Петима задържани след масов бой в Кърджали

Петима задържани след масов бой в Кърджали

27 Октомври, 2026 14:09 743 7

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При сбиването са пострадали двама мъже на 19 и 26 години. Полицията е иззела брадва и дървени пръти

Петима задържани след масов бой в Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петима мъже са задържани след масов бой на улица в Кърджали. При сбиването са пострадали двама мъже на 19 и 26 години, съобщи ОДМВР-Кърджали.

Инцидентът е станал около 1:00 часа през нощта. По първоначални данни между група мъже е възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа.

Задържаните са на възраст 22, 25, 31, 35 и 36 години. Те са заподозрени, че са нанесли побой на двамата пострадали. В съобщението не се посочват други данни за участниците.

Полицейски екипи са пристигнали на място и са прекратили сбиването. При огледа са открити брадва и дървени пръти, които са иззети.

„Причината за конфликта все още се изяснява“, съобщават от ОДМВР-Кърджали.

По случая е започнало разследване за хулиганство. Към момента няма данни за повдигнати обвинения или за предприети последващи мерки спрямо задържаните.


Кърджали / България
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  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Новите българи.Свиквайте.

    Коментиран от #3

    14:10 27.10.2026

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  • 7 гост

    3 0 Отговор
    Роми мюсюлмани

    14:55 27.10.2026