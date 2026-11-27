Двама лекари – майка и син, са разследвани в Кърджали за издаване на неистински епикризи и медицински становища, които вероятно са били предназначени за освидетелстване пред ТЕЛК. Единият от медиците е задържан за срок до 24 часа, а другият се намира извън страната, съобщи главен инспектор Радослав Узунов, началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР-Кърджали.

Двамата са работили в Държавната психиатрична болница в Кърджали, но от около шест месеца вече не са част от персонала. Единият е бил освободен дисциплинарно, а другият е напуснал след вътрешна проверка в лечебното заведение.

Проверяват 37 фиктивно настанени лица

По случая разследващите са събрали данни за 37 лица, които са били хоспитализирани в болницата. Има съмнение, че голяма част от тях не са пребивавали реално там, а са били настанявани само по документи за период от три до четири дни.

„Голяма част от тях въобще не са лежали в болницата, а само фиктивно са били настанявани“, каза Радослав Узунов.

По-голямата част от проверяваните са с двойно гражданство и живеят постоянно в Турция. Според МВР издадените епикризи и становища са могли да бъдат използвани при кандидатстване за освидетелстване от ТЕЛК.

Разследването проверява и друга възможна цел на фиктивните хоспитализации. Сред лицата има хора, за които в полицията са заявени материали за наркотици и за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. Една от версиите е, че медицинските документи са били предназначени и за избягване на наказателно преследване.

Проверяват документи и действията на лекарите

Според данните, оповестени от ОДМВР-Кърджали, случаят е свързан с прием и изписване на пациенти, издаване на епикризи и медицински становища. Предстои документите и обстоятелствата около настаняванията да бъдат изяснени в рамките на разследването.

Радослав Узунов уточни, че Държавната психиатрична болница в Кърджали не работи с Националната здравноосигурителна каса. Затова по този случай не може да се говори за ощетяване на бюджета на НЗОК, а проверката е за документни измами.

Разследването продължава. На този етап МВР не съобщава всички проверявани лица да са получили решения на ТЕЛК, нито че двамата лекари са признати за виновни. Действията по случая трябва да установят дали настаняванията са били фиктивни, как са изготвяни документите и за какво са били използвани.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, dariknews.bg