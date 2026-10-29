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Прокуратурата разследва нападението над кораба Contship Jet
  Тема: Украйна

Прокуратурата разследва нападението над кораба Contship Jet

29 Октомври, 2026 17:15 424 6

  • contship jet-
  • надводни дронове-
  • военно-окръжна прокуратура-
  • черно море-
  • шабла

Досъдебното производство е за възможно нарушение на правилата на международното право за водене на война. Екипажът от 18 души е спасен, а корабът е потънал край Шабла

Прокуратурата разследва нападението над кораба Contship Jet - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове над моторния кораб Contship Jet. Плавателният съд, който е под либерийски флаг, беше атакуван в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Сигналът е изпратен до прокуратурата от Регионалната служба „Военна полиция“ във Варна. Производството е образувано по чл. 415, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследва се дали са нарушени правилата на международното право за водене на война, посочени в параграфи 67, 41 и 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море.

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Военен следовател поема случая

С оглед на мащаба и спецификата на инцидента разследването е възложено на военен следовател от Военно-окръжната прокуратура в София.

„В нарушение на правилата на международното право за водене на война е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война“, се посочва в постановлението за образуване на досъдебното производство. В него се описва нападение с дрон над кораб, плаващ под флага на неутрална държава, както и срещу намиращите се на борда екипаж и товар.

От прокуратурата не съобщават за установен извършител или привлечен обвиняем. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около нападението и да установи кой е разпоредил използването на дроновете.

Моряците са разпитани във Варна

Заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой в България, са предприети спешни следствени действия. На Регионалната служба „Военна полиция“ във Варна е възложено незабавно да разпита моряците на място.

Корабът беше ударен на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен и откаран във Варна. По-късно Contship Jet потъна около полунощ. Данните за атаката и спасяването на екипажа бяха потвърдени и от международни медии.

В рамките на досъдебното производство предстои да бъдат установени собствеността на плавателния съд, видът на превозвания товар, съставът на екипажа, маршрутът на движение и пълният размер на нанесените щети.

Източници: bta.bg, apnews.com


Шабла / България
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  • 1 Прокуратурата,

    2 5 Отговор
    която се кланяш на руският инфилтрат Радев ли?

    17:17 29.10.2026

  • 2 ши баланко

    3 0 Отговор
    смеееххх, тия са неадекватни.

    17:17 29.10.2026

  • 3 Мъки

    6 1 Отговор
    Дроновете украински, на видео снимани, но ние почваме едни процедури тип пилейпара, само и само да не кажем на маман укрозаслан, че са се изложили пред цял свят с тази постановка.

    17:18 29.10.2026

  • 4 Зевс

    5 1 Отговор
    И какво разследват, дали е английски Kraken K3 SCOUT или американски HSMUSVs?

    17:19 29.10.2026

  • 5 Шорт

    3 0 Отговор
    Много оръжие потъна в черно море!

    17:36 29.10.2026

  • 6 Могат да ми разследват

    1 0 Отговор
    Арменският 4€П тези палячовци.

    17:37 29.10.2026