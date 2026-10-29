Прокуратурата разследва нападението над кораба Contship Jet

Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове над моторния кораб Contship Jet. Плавателният съд, който е под либерийски флаг, беше атакуван в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Сигналът е изпратен до прокуратурата от Регионалната служба „Военна полиция“ във Варна. Производството е образувано по чл. 415, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследва се дали са нарушени правилата на международното право за водене на война, посочени в параграфи 67, 41 и 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море.
Военен следовател поема случая
С оглед на мащаба и спецификата на инцидента разследването е възложено на военен следовател от Военно-окръжната прокуратура в София.
„В нарушение на правилата на международното право за водене на война е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война“, се посочва в постановлението за образуване на досъдебното производство. В него се описва нападение с дрон над кораб, плаващ под флага на неутрална държава, както и срещу намиращите се на борда екипаж и товар.
От прокуратурата не съобщават за установен извършител или привлечен обвиняем. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около нападението и да установи кой е разпоредил използването на дроновете.
Моряците са разпитани във Варна
Заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой в България, са предприети спешни следствени действия. На Регионалната служба „Военна полиция“ във Варна е възложено незабавно да разпита моряците на място.
Корабът беше ударен на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен и откаран във Варна. По-късно Contship Jet потъна около полунощ. Данните за атаката и спасяването на екипажа бяха потвърдени и от международни медии.
В рамките на досъдебното производство предстои да бъдат установени собствеността на плавателния съд, видът на превозвания товар, съставът на екипажа, маршрутът на движение и пълният размер на нанесените щети.
Източници: bta.bg, apnews.com
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1 Прокуратурата,
17:17 29.10.2026
2 ши баланко
17:17 29.10.2026
3 Мъки
17:18 29.10.2026
4 Зевс
17:19 29.10.2026
5 Шорт
17:36 29.10.2026
6 Могат да ми разследват
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