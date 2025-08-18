Един мигрант загина, а двама са ранени след гонка и катастрофа край Шабла

Един мигрант е загинал, а двама са ранени вследствие на катастрофа в близост до село Божаново, община Шабла, съобщи БНР.

По информация на ОД на МВР - Добрич микробусът с шестима пътници е самокатастрофирал по време на преследване от полицейски автомобил. Петима са откарани в многопрофилната болница в Добрич.

Инцидентът е станал около 12:30 часа.

Очакват се повече подробности от Гранична полиция по-късно днес.