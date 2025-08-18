Новини
Един мигрант загина, а двама са ранени след гонка и катастрофа край Шабла

Един мигрант загина, а двама са ранени след гонка и катастрофа край Шабла

18 Август, 2025 15:21 880 8

Инцидентът е  станал около 12:30 часа

Един мигрант загина, а двама са ранени след гонка и катастрофа край Шабла - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един мигрант е загинал, а двама са ранени вследствие на катастрофа в близост до село Божаново, община Шабла, съобщи БНР.

По информация на ОД на МВР - Добрич микробусът с шестима пътници е самокатастрофирал по време на преследване от полицейски автомобил. Петима са откарани в многопрофилната болница в Добрич.

Инцидентът е станал около 12:30 часа.

Очакват се повече подробности от Гранична полиция по-късно днес.


  • 1 Ами да, те

    5 0 Отговор
    Така трябва да правят мигрантите

    15:24 18.08.2025

  • 2 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Тия които са го преследвали са за затвора.Тиквата и Шиши ще вземат мерки.гениколожката и меркантилната не толерират подобни действия

    15:32 18.08.2025

  • 3 ФЕЙК - либераст

    9 0 Отговор
    Не го казвайте! Не може да бъде! При такава здрава ограда изградена от железния Боко, водил там премиерите на Англия, Австрия и Унгария, при такава безаналогова гранична полиция емигрант да влезе незаконно в България ? ЪПСУРД ! Вземете да се поправите!

    15:33 18.08.2025

  • 4 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Зап..тата които са шефове във факти да вземат мерки .С такива статии хладилниците ще им останат празни.А когато глада влезе през прозореца любовта излиза през вратата

    15:37 18.08.2025

  • 5 Да попитам:

    8 0 Отговор
    А защо не всички??? Сега ние ще им плащаме за лечението!!! И ще събираме капачки за лечението на БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЧИЦА!!! БЪЛГАРИЯ е разграден двор,из който щвъкат като у дома си всякакви съмнителни елементи!!!

    15:38 18.08.2025

  • 7 тез заптиета

    1 1 Отговор
    не разбраха ли
    че не трябва въобще да ги спират и гонят
    застрашават живота на бг по пътя

    и като ги фанат кво?
    ще ги регистрират и постоянно ще ни ги връщат от запада заради дъблинското споразумение
    и продажната политика на тиквените хора

    Коментиран от #8

    15:55 18.08.2025

  • 8 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "тез заптиета":

    Ми да сложат табела отпред - Возя мигранти - не ме спирайте !.Явно си слънчасал !!!

    16:06 18.08.2025