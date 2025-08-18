Един мигрант загина, а двама са ранени след гонка и катастрофа край Шабла

Един мигрант е загинал, а двама са ранени вследствие на катастрофа в близост до село Божаново, община Шабла, съобщи БНР.
По информация на ОД на МВР - Добрич микробусът с шестима пътници е самокатастрофирал по време на преследване от полицейски автомобил. Петима са откарани в многопрофилната болница в Добрич.
Инцидентът е станал около 12:30 часа.
Очакват се повече подробности от Гранична полиция по-късно днес.
1 Ами да, те
15:24 18.08.2025
2 И Киев е Руски
15:32 18.08.2025
3 ФЕЙК - либераст
15:33 18.08.2025
4 И Киев е Руски
15:37 18.08.2025
5 Да попитам:
15:38 18.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тез заптиета
че не трябва въобще да ги спират и гонят
застрашават живота на бг по пътя
и като ги фанат кво?
ще ги регистрират и постоянно ще ни ги връщат от запада заради дъблинското споразумение
и продажната политика на тиквените хора
Коментиран от #8
15:55 18.08.2025
8 Ветеран от Протеста
До коментар #7 от "тез заптиета":Ми да сложат табела отпред - Возя мигранти - не ме спирайте !.Явно си слънчасал !!!
16:06 18.08.2025