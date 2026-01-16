Новини
Крими »
Задържаха бракониер с незаконен улов на бяла мида

Задържаха бракониер с незаконен улов на бяла мида

16 Януари, 2026 22:46 541 4

  • бяла мида-
  • черно море-
  • бракониер

На 35-годишния рибар е съставен акт за административно нарушение във връзка с осуетяване на полицейска проверка

Задържаха бракониер с незаконен улов на бяла мида - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи задържаха мъж с незаконен улов на бяла мида. С интегрираната система за наблюдение „Синя граница“ на ГД „Гранична полиция“ в четвъртък е установена рибарска лодка, която извършва тралене в морето в района на река Камчия.

По-късно същата лодка пристигнала на пристанището в град Бяла. Граничен наряд от ГПУ-Варна се насочил към нея, но при опит за извършване на полицейска проверка мъжът на борда я избегнал, навлизайки отново с лодката навътре в морето.

Получена е информация от локалния координационен център в Созопол, че лодката се е отправила в посока Обзор и до буна между Обзор и Бяла рибарят е прехвърлил улова в син пикап.

Той е задържан малко по-късно и е отведен в ГПУ-Варна. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия граничните полицаи са установили двама помагачи на бракониера, които са предали улова от около 90 кг бяла мида на служители от ИАРА.

На 35-годишния рибар е съставен акт за административно нарушение във връзка с осуетяване на полицейска проверка. От ИАРА ще му бъде наложена санкция за незаконния улов на бяла мида.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хасан

    1 1 Отговор
    мене ме фанаа с родобски кал Мари.

    23:04 16.01.2026

  • 3 Урсула има

    0 0 Отговор
    и тя бяла мида ама немска! Ще я арестуват ли, че я разхожда незаконно?

    23:14 16.01.2026

  • 4 Румен

    0 1 Отговор
    Браво. За кокошка няма прошка. А крадците в Парламента 250 човека ?

    23:17 16.01.2026