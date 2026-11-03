Бомбени заплахи в Бургас и Ямбол, провериха самолет

Сигнали за бомба са получени в съдебните сгради в Бургас и Ямбол, както и в общината в Ямбол. Проверен е и самолет от Бергамо, кацнал на летище София след заплаха по имейл. При проверката на борда не е открито взривно устройство, съобщи bTV по информация от МВР.

В Бургас полицаи са проверили коридорите на съдебната сграда. Служителите не са били евакуирани и са продължили работа. В Ямбол са извършени проверки в съда и общината, като също не се е наложила евакуация.

За сигнала към самолета съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. По думите му машината е кацнала на летище София, а служители на Специализирания отряд за борба с тероризма са проверили за евентуално поставено взривно устройство.

„Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки“, посочи Любомир Николов.

Николов заяви, че новите сигнали отново съдържат твърдения за поставени бомби. По случая с предишната заплаха, заради която полет от Лондон до София беше пренасочен към Будапеща, все още се установява конкретният подател.

При предишни подобни случаи са били откривани имейл адреси, от които са изпращани съобщенията. IP адресите са били регистрирани на територията на други европейски държави.

Главният комисар увери, че служителите на МВР реагират на всеки постъпил сигнал по установен протокол. Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени и се поддържа готовност за реакция.