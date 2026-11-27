Единадесет души са задържани при съвместна операция на ГДБОП и Дирекция „Вътрешна сигурност“ срещу организирана престъпна група, за която се твърди, че е търсила, държала и продавала културни ценности. Действията са проведени на 25 и 26 ноември в населени места от област Пловдив и в София.

По данни на МВР разследването е установило данни за съпричастност на служител на вътрешното ведомство към дейността на групата. Осем мъже на възраст между 39 и 55 години са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, както и за незаконно търсене на археологически обекти, разкопки без изискуемото разрешение и несъобщаване за открити културни ценности.

Иззети са монети, злато и металотърсачи

Като предполагаем ръководител на структурата е привлечен като обвиняем 50-годишен мъж. Според събраните по досъдебното производство данни отделни участници са проучвали терени с археологически находки, други са извършвали разкопките, а трети са търсили колекционери за продажба на намереното. Разкопките са били извършвани на различни места в област Пловдив.

При повече от 20 процесуално-следствени действия са претърсени частни адреси и превозни средства, извършени са и лични обиски. Открити са 296 предмета с белези на културни ценности, 259 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита, 15 металотърсача и друга специализирана техника.

Задържането на осемте обвиняеми е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По производството се разпитват свидетели, а предстои назначаването на експертизи, които трябва да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности и каква е стойността им. До приключването на тези действия предметите не могат да бъдат определени окончателно като културни ценности.

Сходна операция беше проведена и в Разград и Търговище

Случаят идва дни след друга операция на ГДБОП срещу незаконно търсене, държане и търговия с културни ценности. На 18 ноември при претърсвания на пет адреса в Разград и Търговище са иззети близо 1000 монети и предмети с белези на културно-исторически ценности, както и металотърсачи. По това разследване са задържани трима мъже, а предметите също са изпратени за експертизи.

Източници: nova.bg