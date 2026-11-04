Млад мъж е убит с нож в Сливен, а полицията издирва заподозрян за нападението. По първоначална информация между двамата мъже е възникнал спор. Те са се познавали, а при конфликта единият е намушкал другия с нож.
След нападението заподозреният е избягал. В Сливен е засилено полицейското присъствие, като екипи са разположени на различни места в града. Служители спират и проверяват автомобили в опит да открият издирвания мъж.
От полицията са потвърдили пред bTV, че „става въпрос за тежко криминално престъпление“. Към момента не са съобщени публично имената на жертвата и на издирвания мъж, както и допълнителни подробности за причините за конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Умен
Коментиран от #8, #26
19:54 04.11.2026
5 Дудо
Коментиран от #12
20:00 04.11.2026
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9 Сила
Коментиран от #34
20:10 04.11.2026
10 Гошо
20:10 04.11.2026
11 Питам
20:11 04.11.2026
12 Сила
До коментар #5 от "Дудо":Я надуй Дудо дудука ....
Коментиран от #18
20:11 04.11.2026
13 мда
20:11 04.11.2026
14 кмета на врани кон ОМУРТАК
20:12 04.11.2026
15 Шорт
20:13 04.11.2026
16 1488
😂🤣😅🤮
20:14 04.11.2026
17 Помак
20:14 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хорейшо
20:18 04.11.2026
20 Кучето на Мими 🐕
20:19 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 npoресиски
20:30 04.11.2026
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27 Спокойно
20:37 04.11.2026
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29 Румен
20:56 04.11.2026
30 Туриец
21:00 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВАЖНО
21:06 04.11.2026
33 Хохохо
21:13 04.11.2026
34 Доктор ууотсън
До коментар #9 от "Сила":А логиката е в полза на
Гявола зет
С съдействието на
Реалиста..
21:21 04.11.2026