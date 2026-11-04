Млад мъж е убит с нож в Сливен, а полицията издирва заподозрян за нападението. По първоначална информация между двамата мъже е възникнал спор. Те са се познавали, а при конфликта единият е намушкал другия с нож.

След нападението заподозреният е избягал. В Сливен е засилено полицейското присъствие, като екипи са разположени на различни места в града. Служители спират и проверяват автомобили в опит да открият издирвания мъж.

От полицията са потвърдили пред bTV, че „става въпрос за тежко криминално престъпление“. Към момента не са съобщени публично имената на жертвата и на издирвания мъж, както и допълнителни подробности за причините за конфликта.