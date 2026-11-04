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Млад мъж е убит с нож в Сливен

Млад мъж е убит с нож в Сливен

4 Ноември, 2026 19:50 1 548 34

  • убийство с нож-
  • сливен-
  • полиция-
  • криминално престъпление

Между двамата мъже е възникнал спор, след което единият е избягал. Полицията проверява автомобили на различни места в града

Млад мъж е убит с нож в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Млад мъж е убит с нож в Сливен, а полицията издирва заподозрян за нападението. По първоначална информация между двамата мъже е възникнал спор. Те са се познавали, а при конфликта единият е намушкал другия с нож.

След нападението заподозреният е избягал. В Сливен е засилено полицейското присъствие, като екипи са разположени на различни места в града. Служители спират и проверяват автомобили в опит да открият издирвания мъж.

От полицията са потвърдили пред bTV, че „става въпрос за тежко криминално престъпление“. Към момента не са съобщени публично имената на жертвата и на издирвания мъж, както и допълнителни подробности за причините за конфликта.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Умен

    25 2 Отговор
    Убили са последния българин в Сливен на който му казвали Данко Ц. И га ни на

    Коментиран от #8, #26

    19:54 04.11.2026

  • 5 Дудо

    32 9 Отговор
    Убийства и тежка престъпност всекидневие в неолибералната България, но за куче ако пострада всички са на крак!

    Коментиран от #12

    20:00 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    7 8 Отговор
    Убиеца е Драйвинг Плежър ....местен дегенерат !!!

    Коментиран от #34

    20:10 04.11.2026

  • 10 Гошо

    16 3 Отговор
    Дано е римлянин.

    20:10 04.11.2026

  • 11 Питам

    23 0 Отговор
    Хайде , на убитият да крият името , за да не стресират предварително близките му , разбирам . Ама на убиецът, който им е известен , защо не го обявят и не му изкарат снимката ? За да могат хората да го разпознаят и информират полицията къде е ? Пък и да се пазят от него , ако все още е въоръжен с нож ?

    20:11 04.11.2026

  • 12 Сила

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дудо":

    Я надуй Дудо дудука ....

    Коментиран от #18

    20:11 04.11.2026

  • 13 мда

    12 2 Отговор
    команч

    20:11 04.11.2026

  • 14 кмета на врани кон ОМУРТАК

    6 0 Отговор
    тия дето поцял ден ,помпат ,иправят мусколи ,и се мислят за БАБАИТИ ,ножа не иска мускули,

    20:12 04.11.2026

  • 15 Шорт

    11 2 Отговор
    Тексас. Дивият Запад! Голямата Мечка! Трябва да са били от племето на команчите!

    20:13 04.11.2026

  • 16 1488

    4 13 Отговор
    на костадинов от Пуврьщане братчедите
    😂🤣😅🤮

    20:14 04.11.2026

  • 17 Помак

    7 11 Отговор
    При Радев и йотева и по лошо ще става ,ще има и репресии от тях

    20:14 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хорейшо

    2 1 Отговор
    Този в Сливен, са го приключили..... с чирпански похвати.

    20:18 04.11.2026

  • 20 Кучето на Мими 🐕

    11 7 Отговор
    Й как се е казвало кучето на убития?🦧🐕🦧

    20:19 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 npoресиски

    3 1 Отговор
    забави

    20:30 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Спокойно

    11 0 Отговор
    Господинът с 430-те имота ще хване извършителят.

    20:37 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Румен

    5 0 Отговор
    В тая държава само джипсита и бизнесмени се затриват. Ние другите работим

    20:56 04.11.2026

  • 30 Туриец

    0 0 Отговор
    "Маргаритите" на един или една от коментиращите тук СИЛНО;-) ми напомнят за Чудомировата героиня Чóлпанка от разказа "Косачи".

    21:00 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВАЖНО

    1 4 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВИЦА РАЗБИХА ДЪРЖАВАТА НИ !!!

    21:06 04.11.2026

  • 33 Хохохо

    1 0 Отговор
    Радев и Путин са виновни не 30г управление на СДС НДСВ ДПС ГЕРБ БСП пп-дб -те са невинни

    21:13 04.11.2026

  • 34 Доктор ууотсън

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    А логиката е в полза на
    Гявола зет
    С съдействието на
    Реалиста..

    21:21 04.11.2026