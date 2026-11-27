29-годишен мъж от Ботевград е задържан и привлечен като обвиняем за палеж на автомобил в село Новачене. Колата е била запалена в двора на частен адрес, а престъплението е разкрито в рамките на броени часове, съобщиха от полицията.

Обвиняемият е криминално проявен и осъждан. Мотивът за палежа и размерът на нанесените материални щети не са съобщени. Няма данни при инцидента да са пострадали хора.

От полицията съобщиха, че автомобилът е бил запален в двора на частен адрес.

Предстои съдът да разгледа мярката му за неотклонение. До произнасянето на съда мъжът се счита за невиновен.

Предишен случай с палеж на автомобил в селото

Новият случай идва на фона на предишни разследвания за умишлени палежи в Новачене. През януари 2019 г. полицията е разкрила палеж на лек автомобил „Опел Корса“, ползван от жител на селото. Тогава е бил задържан 19-годишен криминално проявен и осъждан местен жител, а по случая е било образувано досъдебно производство.

Месец по-късно в Новачене е проведена специализирана полицейска операция заради кражби и палежи на лично имущество. При акцията са били задържани девет души за срок до 24 часа. Тези случаи са отделни от настоящото разследване и няма съобщение за връзка между тях.

Източници: dariknews.bg, medianews.bg