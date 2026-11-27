Сградата на Община Ковачевци е евакуирана след сигнал за поставено взривно устройство. Полицията извършва проверка, а служителите са освободени от работа до края на деня, съобщи кметът Васил Станимиров.

Заплашителният имейл е изпратен през нощта. Той е с политическа и идеологическа насоченост, съдържа име и ЕГН, а подателят твърди, че е поставил взривни устройства в много администрации и търговски центрове. На този етап няма съобщени данни за открито устройство в сградата.

„Щом получаваме този сигнал, значи и нашата сграда е под заплаха“, каза Васил Станимиров. По думите му съобщението вероятно е част от поредна хибридна атака. Това е оценка на кмета, а не потвърден извод от проверката.

Подобни сигнали са подавани и в други градове

Случаят в Ковачевци идва на фона на серия заплашителни имейли до обществени институции през ноември. На 3 ноември сигнали за взривни устройства са получени в Казанлък, Стара Загора и Ловеч. Тогава са евакуирани служители и са извършени проверки в болница, съдебни и административни сгради.

За сигнала в Ковачевци към момента е потвърдено единствено, че сградата е освободена и се проверява. Не е съобщено кога ще приключат действията на полицията или дали общинската администрация ще възстанови обслужването на граждани.

Източници: bnrnews.bg, vesti.bg, nova.bg