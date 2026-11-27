Съдебната палата в Стара Загора е затворена след сигнал за поставено взривно устройство, получен по електронната поща на Окръжната прокуратура. Всички служители в сградата са преустановили работа, а полицията извършва проверка.

Палатата ще остане затворена до приключването на проверката. От Окръжния съд съобщиха, че насрочените дела, по които не е проведено заседание, ще бъдат отложени за ново разглеждане.

„Насрочените дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани“, посочиха от Окръжния съд.

Към момента няма съобщение за открито взривно устройство или за резултат от проверката на полицията. Информацията за сигнала е потвърдена от Окръжния съд, а БНТ съобщава, че той е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура.

Пореден сигнал през последните месеци

Това е пореден сигнал за Съдебната палата в Стара Загора. На 3 ноември сградата отново е била затворена, като работата на институциите е преустановена до 13:00 часа, а непроведените съдебни заседания са били отложени.

Подобни случаи е имало и през октомври. На 19 октомври палатата е била затворена до 13:30 часа след сигнал, получен по електронната поща на Окръжната прокуратура. Тогава Радио Стара Загора съобщи, че в началото на месеца сградата е била затваряна три пъти заради сигнали за бомба.

При проверки в Съдебната палата и други обществени сгради в Стара Загора и Казанлък през юли полицията не е открила съмнителни предмети, съобщи БТА.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, bta.bg