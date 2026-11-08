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Обвиниха разследващ полицай от СДВР за 500 евро

Обвиниха разследващ полицай от СДВР за 500 евро

8 Ноември, 2026 11:47 925 14

  • сдвр-
  • подкуп-
  • софийска градска прокуратура-
  • разследващ полицай-
  • досъдебно производство

Според прокуратурата служителят поискал парите, за да съдейства за прекратяване на досъдебно производство, по което работел

Обвиниха разследващ полицай от СДВР за 500 евро - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп от 500 евро. Според Софийската градска прокуратура парите са дадени срещу обещание служителят да съдейства за прекратяване на досъдебно производство, по което самият той е работил.

Случаят е от 6 ноември. Около 15:00 часа в района на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Тодор Александров“ в София обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, поискал и приел сумата, твърди прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства парите били поискани, за да изпрати полицаят разследваното от него досъдебно производство в прокуратурата с мнение за прекратяване. Той трябвало да окаже съдействие и за окончателното прекратяване на делото.

Определена е гаранция от 3000 евро

На 7 ноември служителят е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 1, във връзка с чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс. Спрямо него е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро.

„Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро“, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

При определянето на мярката е отчетено рязкото влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, което е наложило хоспитализация, посочват от СГП.

Разследването продължава

Досъдебното производство се разследва от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП. Засега не са съобщени самоличността на обвиняемия, подробности за делото, чието прекратяване е обещал, или лицето, от което е получил парите.

Обвинението е на прокуратурата и не означава, че служителят е виновен. Вината му може да бъде установена единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Източници: safenews.bg, trafficnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре де

    13 5 Отговор
    Те го правят, защото заплатите им са ниски. Направете ги 10 000 € и няма да взимат подкупи.

    Коментиран от #9, #13

    11:49 08.11.2026

  • 2 Нямат наяване

    17 1 Отговор
    Политик,полицай,бирник,доктор и поп.

    11:50 08.11.2026

  • 3 Троян

    18 0 Отговор
    Тия искат да им повишават заплатите? Срам и позор.

    11:53 08.11.2026

  • 4 Няма държава

    18 0 Отговор
    Тотална деградация и безнаказаност.

    12:01 08.11.2026

  • 5 милицай с голяма заплата

    8 3 Отговор
    3000 гаранция ? ама това ми е цялата заплата

    Коментиран от #10

    12:07 08.11.2026

  • 6 Шапкаря

    11 0 Отговор
    Още карат по инерция, а боко вече е никой. Остава и съдиите да проумеят това.

    12:10 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Синдиката на престъпниците

    8 0 Отговор
    Честит празник колеги

    12:31 08.11.2026

  • 9 психолог

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добре де":

    25 000€ е по-добре

    Коментиран от #11

    12:38 08.11.2026

  • 10 психолог

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "милицай с голяма заплата":

    половин

    12:39 08.11.2026

  • 11 Полюцай

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "психолог":

    Под половин милион си е жива подигравка с професията.

    12:42 08.11.2026

  • 12 Васил

    1 1 Отговор
    А после искат по високи заплати а корупцията си остава!

    12:45 08.11.2026

  • 13 а за съдиите колко да вземат

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добре де":

    Направете ги 10 000 € и няма да взимат подкупи

    10 000 € на запад ги вземат за 3 месеца ама
    няма да взимат подкупи
    що така?
    наш ганчо по лаком ли е?

    12:45 08.11.2026

  • 14 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ ОТ 50% НЕ ДАВА РЕЗУЛТАТИ. ЗАПОЧВАМЕ НАМАЛЯВАНЕ ДО ПОСТИГАНЕ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

    13:01 08.11.2026