Обвиниха разследващ полицай от СДВР за 500 евро

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп от 500 евро. Според Софийската градска прокуратура парите са дадени срещу обещание служителят да съдейства за прекратяване на досъдебно производство, по което самият той е работил.

Случаят е от 6 ноември. Около 15:00 часа в района на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Тодор Александров“ в София обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице, поискал и приел сумата, твърди прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства парите били поискани, за да изпрати полицаят разследваното от него досъдебно производство в прокуратурата с мнение за прекратяване. Той трябвало да окаже съдействие и за окончателното прекратяване на делото.

Определена е гаранция от 3000 евро

На 7 ноември служителят е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 1, във връзка с чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс. Спрямо него е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро.

„Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро“, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

При определянето на мярката е отчетено рязкото влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, което е наложило хоспитализация, посочват от СГП.

Разследването продължава

Досъдебното производство се разследва от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП. Засега не са съобщени самоличността на обвиняемия, подробности за делото, чието прекратяване е обещал, или лицето, от което е получил парите.

Обвинението е на прокуратурата и не означава, че служителят е виновен. Вината му може да бъде установена единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Източници: safenews.bg, trafficnews.bg