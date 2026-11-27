СДВР издирва мъж, заподозрян за смъртоносно намушкване в София. Сигналът е подаден около 6:00 ч. в района на булевард „Шипченски проход“ и улица „Коста Стоянов“, близо до Първо районно управление.

На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта на 48-годишния мъж. Полицията извършва процесуално-следствени действия и изяснява обстоятелствата около нападението.

От СДВР са потвърдили пред NOVA: „Към момента извършителят се издирва.“ По информация на телевизията разследващите работят по версия за престъпление от битов характер, като няма данни нападението да е било показно.

Към момента не са съобщени официални данни за мотива, самоличността на издирвания мъж или за отношенията между него и починалия. Разследването продължава.

Източници: darik.bg, nova.bg, mediapool.bg