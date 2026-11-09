В Пловдив започва делото за смъртта на дете при зъболекар

В Окръжния съд в Пловдив започва делото за смъртта на 6-годишно момче, починало след стоматологично лечение под обща анестезия. Разпоредителното заседание е насрочено за 9 ноември. Подсъдими са двама анестезиолози и лекарка по дентална медицина.

Случаят е от 4 април 2025 г., когато детето от Белащица е било в частната клиника „Медикус Алфа“ в Пловдив. След продължила с часове стоматологична интервенция под обща упойка момчето е починало. Обвинителният акт е внесен от Окръжната прокуратура в Пловдив през септември 2026 г.

Обвиненията срещу анестезиолозите

Според прокуратурата двамата анестезиолози са причинили смъртта поради немарливо изпълнение на медицинска дейност, като всеки от тях е допринесъл поотделно за настъпването на фаталния резултат.

Прокуратурата твърди, че първият лекар е избрал дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, която не е била съобразена с възрастта и телесната маса на детето. Според обвинението той не е разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение, не е проследил възстановяването на детето и е напуснал работното си място.

Към втория анестезиолог е отправено обвинение, че не е направил правилна начална преценка на състоянието на детето, не е разпознал настъпилото усложнение и не е предприел навременни действия за осигуряване на проходими дихателни пътища. И двамата са обвинени по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Отделно обвинение срещу стоматоложката

Лекарката по дентална медицина е предадена на съд с отделно обвинение. Според прокуратурата в периода от февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. тя е извършвала лечение на деца под обща анестезия, включително на починалото момче, без клиниката да разполага с разрешение за тази дейност.

Обвинението срещу нея е за упражняване на професията в нарушение на установения ред и не е за причиняване на смъртта на детето. Разследването е включвало разпити на свидетели, седморна комплексна съдебномедицинска експертиза и анализ на голям обем медицински документи.

Как се стигна до делото

Родителите са разказвали пред NOVA, че предварително са очаквали стоматологичната процедура да продължи около два часа, но според тях тя е продължила приблизително четири часа. Бащата на детето е заявил: „Нашето желание беше виновните сами да си признаят, защото те за себе си знаят каква грешка са направили, да не ни изтезават с безкрайни дела и процеси.“ Твърденията на семейството предстои да бъдат обсъждани заедно с останалите доказателства в съдебното производство.

В края на август 2026 г. е образувано и отделно досъдебно производство срещу длъжностно лице от Министерството на здравеопазването. То проверява действия и бездействия при контрола върху разрешението за лечебна дейност на клиниката. Предстои съдът да се произнесе по процесуалните въпроси в разпоредителното заседание, след което ще стане ясно дали делото ще премине към разглеждане по същество.

Източници: bta.bg, plovdivonline.bg, nova.bg