22-годишен мъж е задържан в Пловдив с 1026 грама кокаин на стойност 48 806 евро. Окръжна прокуратура – Пловдив го е привлякла като обвиняем за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение.

Наркотикът е открит при полицейска операция, проведена на 26 ноември от служители на Шесто районно управление към Областната дирекция на МВР – Пловдив. От лек автомобил, ползван от обвиняемия, са иззети полиетиленови пликове с прахообразно вещество. При полевия наркотест то е реагирало на кокаин.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. „Предстои Окръжна прокуратура – Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража““, съобщиха от прокуратурата.

Предишни акции за наркотици в града

Случаят е поредната акция срещу разпространението на наркотици в Пловдив. През юни 2025 г. при две специализирани операции са били задържани двама души, а полицията е иззела различни високорискови вещества.

При едната акция са открити над 99 грама фентанил. При другата са иззети 79 грама амфетамин и 7 грама марихуана. И по двата случая са били образувани производства, като действията са извършени под наблюдението на прокуратурата.

По настоящия случай окончателното решение за мярката за неотклонение ще бъде взето от съда. Към момента мъжът е обвиняем, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: nova.bg, bta.bg