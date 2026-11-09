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Пет пъти по-силна упойка е поставена на починалото дете

Пет пъти по-силна упойка е поставена на починалото дете

9 Ноември, 2026 19:47 722 8

  • пловдив-
  • зъболекарска клиника-
  • упойка-
  • окръжна прокуратура пловдив-
  • съдебно дело

Окръжният съд в Пловдив върна обвинителния акт заради неясноти около дозата и действията на двамата анестезиолози

Пет пъти по-силна упойка е поставена на починалото дете - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет пъти по-силна упойка е поставена на шестгодишното момче от село Белащица, което почина след стоматологична процедура под пълна упойка в частна клиника в Пловдив. Това стана ясно в съдебната зала. Процедурата е продължила около четири часа.

По случая са обвинени двама анестезиолози и зъболекарка. Според прокуратурата д-р Пламен Мендев е предозирал упойката, а д-р Любомир Морев не е разпознал животозастрашаващото състояние и не е предприел необходимите спешни медицински действия.

Съдът върна обвинителния акт

Пловдивският окръжен съд е върнал обвинителния акт на прокуратурата заради процесуални нарушения и неясноти в обвиненията срещу анестезиолозите. Съдебният състав е посочил, че не става ясно как е определена дозата на упойката и дали вторият анестезиолог е бил запознат с медикаментите, приложени от колегата му.

Зъболекарката е обвинена, че е лекувала деца в клиника, която според прокуратурата няма лиценз за детска дентална практика. Обвиненията подлежат на доказване в съдебен процес.

„Обвинителен акт се внесе и срещу стоматолога, който е извършвал дентално лечение както на Ангел, така и на други малолетни лица“, заяви прокурор Данаила Станкова от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Според държавното обвинение единият анестезиолог е предозирал упойката, в резултат на което момчето е починало. За другия прокуратурата твърди, че не е разпознал критичното състояние и не е предприел реанимационни действия.

Прокуратурата ще обжалва

След процедурата детето първоначално е дошло в съзнание, но около час по-късно състоянието му се е влошило рязко. Въпреки оказаната медицинска помощ то е починало.

Случаят предизвика протести с искане за справедливост. В съдебната зала майката се обърна към един от анестезиолозите с думите: „Защо си тръгна, след като му даде отровата?“

Окръжната прокуратура в Пловдив ще обжалва решението за връщане на делото. След произнасянето на въззивната инстанция ще стане ясно дали обвинителният акт ще бъде върнат за отстраняване на пропуските или производството ще продължи в съда.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Да жУвей българският съд! Той българския съд е най-справедливия на света: влачи дела и отсъжда винаги срещу съответната сума!

    19:59 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спецназ

    5 0 Отговор
    Ще връщат делото 100 години, защото

    ВЗЕХА парите от докторите,

    а у нас "Правосъдието" така РАБОТИ!!

    Ако ви изнася, ако не- изнасяйте се...

    20:03 09.11.2026

  • 6 Лопата Орешник

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай той Толстой":

    Да го наградим тогава тоя където е инжектирал на дете пет пъти повече опият и го е екзекутирал на практика? А? Иди да му организираш митинг в подкрепа ако искаш?

    20:03 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 прокурор

    2 0 Отговор
    Вижте на снимката дъртия анестизиолог дето дал ПЕТОРНА доза на детето как стои невъзмутим скръстил ръце защото е платил на когото трябва и колкото трябва.

    20:06 09.11.2026