Пет пъти по-силна упойка е поставена на починалото дете

Пет пъти по-силна упойка е поставена на шестгодишното момче от село Белащица, което почина след стоматологична процедура под пълна упойка в частна клиника в Пловдив. Това стана ясно в съдебната зала. Процедурата е продължила около четири часа.

По случая са обвинени двама анестезиолози и зъболекарка. Според прокуратурата д-р Пламен Мендев е предозирал упойката, а д-р Любомир Морев не е разпознал животозастрашаващото състояние и не е предприел необходимите спешни медицински действия.

Съдът върна обвинителния акт

Пловдивският окръжен съд е върнал обвинителния акт на прокуратурата заради процесуални нарушения и неясноти в обвиненията срещу анестезиолозите. Съдебният състав е посочил, че не става ясно как е определена дозата на упойката и дали вторият анестезиолог е бил запознат с медикаментите, приложени от колегата му.

Зъболекарката е обвинена, че е лекувала деца в клиника, която според прокуратурата няма лиценз за детска дентална практика. Обвиненията подлежат на доказване в съдебен процес.

„Обвинителен акт се внесе и срещу стоматолога, който е извършвал дентално лечение както на Ангел, така и на други малолетни лица“, заяви прокурор Данаила Станкова от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Според държавното обвинение единият анестезиолог е предозирал упойката, в резултат на което момчето е починало. За другия прокуратурата твърди, че не е разпознал критичното състояние и не е предприел реанимационни действия.

Прокуратурата ще обжалва

След процедурата детето първоначално е дошло в съзнание, но около час по-късно състоянието му се е влошило рязко. Въпреки оказаната медицинска помощ то е починало.

Случаят предизвика протести с искане за справедливост. В съдебната зала майката се обърна към един от анестезиолозите с думите: „Защо си тръгна, след като му даде отровата?“

Окръжната прокуратура в Пловдив ще обжалва решението за връщане на делото. След произнасянето на въззивната инстанция ще стане ясно дали обвинителният акт ще бъде върнат за отстраняване на пропуските или производството ще продължи в съда.

Източници: bntnews.bg