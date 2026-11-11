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Две деца и трима възрастни са в болница след сбиване в Тополчане

Две деца и трима възрастни са в болница след сбиване в Тополчане

11 Ноември, 2026 05:15 686 7

  • тополчане-
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  • пострадали

Едното дете е с тежки коремни и черепни травми, а останалите пострадали са със счупени крайници. Полицията изяснява причините за конфликта в селото

Две деца и трима възрастни са в болница след сбиване в Тополчане - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две деца и трима възрастни са приети в болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен след конфликт, прераснал в сбиване в село Тополчане. Едното дете е с тежки коремни и черепни травми, а останалите пострадали са със счупени крайници, съобщиха БНТ и БНР.

Първолета Мандинска, говорител на Областната дирекция на МВР в Сливен, заяви: „В късния следобед днес е получен сигнал за възникнал конфликт между група лица в село Тополчане, при който има пострадали.“ По случая работят екипи на Районното управление на МВР в Сливен. Провеждат се разпити и процесуално-следствени действия за изясняване на причините и участниците в инцидента.

По непотвърдена информация, цитирана от БНТ и БНР, сбиването е започнало, след като едно от децата е било блъснато от автомобил. Към момента тази версия не е потвърдена официално от полицията. Не са съобщени и данни за задържани лица.

След инцидента пред болницата в Сливен е имало засилено полицейско присъствие, за да не се стигне до ново напрежение. Очаква се МВР да обяви допълнителна информация за хода на разследването и състоянието на пострадалите.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    6 0 Отговор
    Вероятно възрастните също са деца.

    Коментиран от #4, #7

    05:22 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Драган

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Не бе...индийци са...

    Коментиран от #5

    05:58 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 късо име

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Заглавието е неправилно.
    Трябвало е да е така:
    "Трима родители и две деца са били приети в ДЕТСКОТО отделение на Сливен след сбиване".
    Щом пише Сливен, другото се подразбира от само себе си.

    06:25 11.11.2026