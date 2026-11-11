Две деца и трима възрастни са в болница след сбиване в Тополчане

Две деца и трима възрастни са приети в болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен след конфликт, прераснал в сбиване в село Тополчане. Едното дете е с тежки коремни и черепни травми, а останалите пострадали са със счупени крайници, съобщиха БНТ и БНР.

Първолета Мандинска, говорител на Областната дирекция на МВР в Сливен, заяви: „В късния следобед днес е получен сигнал за възникнал конфликт между група лица в село Тополчане, при който има пострадали.“ По случая работят екипи на Районното управление на МВР в Сливен. Провеждат се разпити и процесуално-следствени действия за изясняване на причините и участниците в инцидента.

По непотвърдена информация, цитирана от БНТ и БНР, сбиването е започнало, след като едно от децата е било блъснато от автомобил. Към момента тази версия не е потвърдена официално от полицията. Не са съобщени и данни за задържани лица.

След инцидента пред болницата в Сливен е имало засилено полицейско присъствие, за да не се стигне до ново напрежение. Очаква се МВР да обяви допълнителна информация за хода на разследването и състоянието на пострадалите.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg