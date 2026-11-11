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Мъж от Разград загуби 120 000 евро при инвестиционна измама
  Тема: Киберсигурност

Мъж от Разград загуби 120 000 евро при инвестиционна измама

11 Ноември, 2026 12:34 745 8

  • разград-
  • онлайн измама-
  • инвестиционна измама-
  • борсови инвестиции-
  • мвр

63-годишният мъж превеждал пари по банкови сметки и ги давал в брой на непознати. По случая е образувано досъдебно производство

Мъж от Разград загуби 120 000 евро при инвестиционна измама - 1
Снимка: МВР Кубрат
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

63-годишен мъж от Разград е бил измамен с 120 000 евро след обещание за големи печалби от борсови инвестиции, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Случаят е от юли до 10 ноември 2026 г.

Пострадалият е предоставял различни по размер парични суми. Част от средствата е превеждал по банкови сметки, а други суми е предавал в брой на непознати лица. Общата стойност на нанесената щета е 120 000 евро.

За случая е уведомен дежурен прокурор, а разследването се води в рамките на образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за привлечени обвиняеми.

Полицията предупреждава за сходни схеми

Мъжът е поредната жертва на онлайн измама в Разградско. През октомври жител на исперихското село Подайва е бил подведен да изтегли кредит от 7500 евро. След това са били извършени и два банкови превода за общо 3525 евро към сметка в Португалия.

От полицията предупреждават и за измами, при които по имейл се изпращат указания за промяна на банкови сметки. При такива схеми нанесените щети могат да достигнат стотици хиляди евро.

Източници: bta.bg, dariknews.bg


Разград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Есоес

    7 0 Отговор
    По селата сега е страшно, вилнеят имотни измамници и тормозят самотни живеещи хора.

    Коментиран от #5

    12:37 11.11.2026

  • 2 честен ционист

    7 1 Отговор
    Не е единствен. Всички по втория стълб са на неговото дередже.

    Коментиран от #6

    12:40 11.11.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    5 0 Отговор
    Имал бол пари ,дал ги.🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    12:41 11.11.2026

  • 4 Факт

    5 1 Отговор
    Като пенсионните частни фондове

    12:43 11.11.2026

  • 5 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Есоес":

    Я съм на село.
    Никой не ме закача.....

    12:43 11.11.2026

  • 6 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    НАЧАЛНИК,
    МА ОН ОЩЕ НЕ СЕ КАЧИЛ НА ПЪРВИЯ...😀

    12:46 11.11.2026

  • 7 Един друг

    4 2 Отговор
    Нормално, българина вярва на всяка лъжа, която му обещава нещо хубаво. Например, че при социализма сме живее по-добре, че Радев ще му намали цените, че Гюров ще изпрати войски в Украйна, че путин ще го спаси от ЕС и НАТО...
    Тоя човек не е знаел, че в чужди ръце расте само едно нещо.

    Коментиран от #8

    12:49 11.11.2026

  • 8 Лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    кво е тва нещо дето расте бре мръснико

    12:54 11.11.2026