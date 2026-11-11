Мъж от Разград загуби 120 000 евро при инвестиционна измама

63-годишен мъж от Разград е бил измамен с 120 000 евро след обещание за големи печалби от борсови инвестиции, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Случаят е от юли до 10 ноември 2026 г.
Пострадалият е предоставял различни по размер парични суми. Част от средствата е превеждал по банкови сметки, а други суми е предавал в брой на непознати лица. Общата стойност на нанесената щета е 120 000 евро.
За случая е уведомен дежурен прокурор, а разследването се води в рамките на образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за привлечени обвиняеми.
Полицията предупреждава за сходни схеми
Мъжът е поредната жертва на онлайн измама в Разградско. През октомври жител на исперихското село Подайва е бил подведен да изтегли кредит от 7500 евро. След това са били извършени и два банкови превода за общо 3525 евро към сметка в Португалия.
От полицията предупреждават и за измами, при които по имейл се изпращат указания за промяна на банкови сметки. При такива схеми нанесените щети могат да достигнат стотици хиляди евро.
Източници: bta.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Есоес
Коментиран от #5
12:37 11.11.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6
12:40 11.11.2026
3 Кучето на Мими 🐕
12:41 11.11.2026
4 Факт
12:43 11.11.2026
5 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Есоес":Я съм на село.
Никой не ме закача.....
12:43 11.11.2026
6 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #2 от "честен ционист":НАЧАЛНИК,
МА ОН ОЩЕ НЕ СЕ КАЧИЛ НА ПЪРВИЯ...😀
12:46 11.11.2026
7 Един друг
Тоя човек не е знаел, че в чужди ръце расте само едно нещо.
Коментиран от #8
12:49 11.11.2026
8 Лама Кифла
До коментар #7 от "Един друг":кво е тва нещо дето расте бре мръснико
12:54 11.11.2026