Мъж от Разград загуби 120 000 евро при инвестиционна измама

63-годишен мъж от Разград е бил измамен с 120 000 евро след обещание за големи печалби от борсови инвестиции, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Случаят е от юли до 10 ноември 2026 г.

Пострадалият е предоставял различни по размер парични суми. Част от средствата е превеждал по банкови сметки, а други суми е предавал в брой на непознати лица. Общата стойност на нанесената щета е 120 000 евро.

За случая е уведомен дежурен прокурор, а разследването се води в рамките на образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за привлечени обвиняеми.

Полицията предупреждава за сходни схеми

Мъжът е поредната жертва на онлайн измама в Разградско. През октомври жител на исперихското село Подайва е бил подведен да изтегли кредит от 7500 евро. След това са били извършени и два банкови превода за общо 3525 евро към сметка в Португалия.

От полицията предупреждават и за измами, при които по имейл се изпращат указания за промяна на банкови сметки. При такива схеми нанесените щети могат да достигнат стотици хиляди евро.

Източници: bta.bg, dariknews.bg