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Шестима пострадаха при масов бой в Сливенско

Шестима пострадаха при масов бой в Сливенско

11 Ноември, 2026 13:22 698 14

  • масов бой-
  • тополчане-
  • сливен-
  • задържани-
  • полиция

Конфликт между две групи в село Тополчане е прераснал в саморазправа. Сред пострадалите има две деца, а петима души са задържани

Шестима пострадаха при масов бой в Сливенско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима души са пострадали при масов бой в село Тополчане, област Сливен. Сред тях има и две деца. Петима души са задържани, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 10 ноември. По данни на полицията конфликт между две групи е прераснал в саморазправа.

„Пострадали са шестима души, между които и две деца“, съобщиха от полицията.

Всички пострадали са откарани в болница в Сливен за оказване на медицинска помощ. От публикуваната информация не става ясно какво е състоянието им и какви са получените травми.

Петима са задържани

Петима души са задържани във връзка със случая. Към момента няма данни на задържаните да са повдигнати обвинения, поради което те не могат да бъдат определяни като виновни.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени причините за конфликта и обстоятелствата, при които е възникнало сбиването.

За осигуряване на обществения ред в Тополчане е създадена организация за засилено полицейско присъствие.

Източници: novini.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ставка

    14 1 Отговор
    При някой групи от населението еволюцията още продължава по правилата на боя.
    Голяма сме цивилизация, а?
    Ха!

    13:24 11.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    14 1 Отговор
    Абе оставете хората на мира ,да упражняват етническите си традиции и ценности

    13:26 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 винету

    14 0 Отговор
    Команчите и Сиуксите немогат да си разделят плячката !!

    Коментиран от #6

    13:26 11.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "винету":

    Има ли скалпирани

    13:27 11.11.2026

  • 7 а тез дечица де са

    6 0 Отговор
    се бутали между шамарите вместо да си цъкат по тик ток

    не е ясно
    конфликт между две групи
    или
    конфликт между две фамилии
    което дава повече яснота кви са тез буйни агресивни хорица

    13:29 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в клуба на богатите

    5 1 Отговор
    за съжаление има бг граждани
    които още не са схванали че сме
    в клуба на богатите и би трябвало да няма поводи за агресия

    Коментиран от #11

    13:31 11.11.2026

  • 11 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "в клуба на богатите":

    Ми те и във Франция са в клуба на богатите , ама гледай и там какви сеири стават !

    13:46 11.11.2026

  • 12 Питам

    6 0 Отговор
    Потърпевшите ирокези лекувани в болницата , имат ли здравни осигуровки, или са само с ТЕЛК ?

    13:49 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор
    Държавата майка хранилница за някои ,а истинска мащеха за други.Тя осигурява подобаващо безплатно лечение за лица под 18години и пенсионери.Осигурява пенсии за инвалидност,които разумява се се изплащат от цялото работещо население.Всички ние дружно и подобаващо ги носим на гърба си.На живо се изпълнява поговорката,,Болен здрав носи,,.Това сме ний ,така поглеж дий воле дий...

    14:13 11.11.2026