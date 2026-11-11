Шестима пострадаха при масов бой в Сливенско

Шестима души са пострадали при масов бой в село Тополчане, област Сливен. Сред тях има и две деца. Петима души са задържани, съобщиха от полицията.
Сбиването е станало на 10 ноември. По данни на полицията конфликт между две групи е прераснал в саморазправа.„Пострадали са шестима души, между които и две деца“, съобщиха от полицията.
Всички пострадали са откарани в болница в Сливен за оказване на медицинска помощ. От публикуваната информация не става ясно какво е състоянието им и какви са получените травми.
Петима са задържани
Петима души са задържани във връзка със случая. Към момента няма данни на задържаните да са повдигнати обвинения, поради което те не могат да бъдат определяни като виновни.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени причините за конфликта и обстоятелствата, при които е възникнало сбиването.
За осигуряване на обществения ред в Тополчане е създадена организация за засилено полицейско присъствие.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ставка
Голяма сме цивилизация, а?
Ха!
13:24 11.11.2026
3 Тик-Ток
13:26 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 винету
Коментиран от #6
13:26 11.11.2026
6 Тик-Ток
До коментар #5 от "винету":Има ли скалпирани
13:27 11.11.2026
7 а тез дечица де са
не е ясно
конфликт между две групи
или
конфликт между две фамилии
което дава повече яснота кви са тез буйни агресивни хорица
13:29 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 в клуба на богатите
които още не са схванали че сме
в клуба на богатите и би трябвало да няма поводи за агресия
Коментиран от #11
13:31 11.11.2026
11 Помни
До коментар #10 от "в клуба на богатите":Ми те и във Франция са в клуба на богатите , ама гледай и там какви сеири стават !
13:46 11.11.2026
12 Питам
13:49 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
14:13 11.11.2026