Шестима пострадаха при масов бой в Сливенско

Шестима души са пострадали при масов бой в село Тополчане, област Сливен. Сред тях има и две деца. Петима души са задържани, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 10 ноември. По данни на полицията конфликт между две групи е прераснал в саморазправа.

„Пострадали са шестима души, между които и две деца“, съобщиха от полицията.

Всички пострадали са откарани в болница в Сливен за оказване на медицинска помощ. От публикуваната информация не става ясно какво е състоянието им и какви са получените травми.

Петима са задържани

Петима души са задържани във връзка със случая. Към момента няма данни на задържаните да са повдигнати обвинения, поради което те не могат да бъдат определяни като виновни.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени причините за конфликта и обстоятелствата, при които е възникнало сбиването.

За осигуряване на обществения ред в Тополчане е създадена организация за засилено полицейско присъствие.

Източници: novini.bg