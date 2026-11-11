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Над 50 свидетели разпитани за катастрофите на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Над 50 свидетели разпитани за катастрофите на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 14:18 583 4

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  • катастрофи-
  • разследване-
  • прокуратура-
  • нслс

Прокуратурата е изискала от АПИ документите за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка. Предстоят експертизи за пътя, времето и механизма на сблъсъците

Над 50 свидетели разпитани за катастрофите на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 50 свидетели са разпитани по разследването за причините, довели до верижните катастрофи на АМ „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Разпитите на пострадали, които са настанени в болници и са в контакт, продължават. Предстои и повторен разпит на задържания по Закона за МВР румънски гражданин.

Извършен е оглед на телата на загиналите и са назначени съдебномедицински експертизи. Предстои да бъдат изготвени експертизи и на всички пострадали.

Проверяват настилката и ремонта на участъка

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР – Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. След първоначалните действия разследването е възложено на Националната следствена служба заради особена фактическа и правна сложност.

До момента са извършени шест огледа на местопроизшествието с технически средства, включително дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, които са имали по-съществено участие в произшествията. Сред тях е и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин. На превозните средства предстоят допълнителни огледи.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка, на който са станали катастрофите.

На базата на пробите и документите ще бъде назначена строителнотехническа експертиза, която трябва да установи състоянието на пътния участък. Изискани са и данни от съответните институции за метеорологичната обстановка по време на произшествията.

Предстоят експертизи за причините

Разследването трябва да изясни и механизма на катастрофите. За целта предстои назначаването на автотехническа експертиза. Ще бъде назначена и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза, която да установи причинно-следствената връзка между произшествията, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали.

„След изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.“

Разследването се провежда от екип от десет следователи от НСлС и трима криминалисти. До приключването на експертизите няма привлечени към наказателна отговорност конкретни лица по посочените действия.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 0 Отговор
    и без разследване е ясно че путин е виновен пуснал е мъгла да сплаши урсула

    14:24 11.11.2026

  • 2 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Убийците с тировете трябва да бъдат задържани. Трябва да им се вземат тахо шайбите и да се разгледа с колко са карали в мъглата и с какви гуми

    14:26 11.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор
    - Какво можете да кажете:
    - Ами карам си аз, фюуууу и изведнъж, бааам.
    А после дум, дум, дум...и кога поглеждам - мъгла нищо не се вижда❗

    14:33 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.