Над 50 свидетели разпитани за катастрофите на АМ „Тракия“

Над 50 свидетели са разпитани по разследването за причините, довели до верижните катастрофи на АМ „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Разпитите на пострадали, които са настанени в болници и са в контакт, продължават. Предстои и повторен разпит на задържания по Закона за МВР румънски гражданин.

Извършен е оглед на телата на загиналите и са назначени съдебномедицински експертизи. Предстои да бъдат изготвени експертизи и на всички пострадали.

Проверяват настилката и ремонта на участъка

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР – Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. След първоначалните действия разследването е възложено на Националната следствена служба заради особена фактическа и правна сложност.

До момента са извършени шест огледа на местопроизшествието с технически средства, включително дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, които са имали по-съществено участие в произшествията. Сред тях е и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин. На превозните средства предстоят допълнителни огледи.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка, на който са станали катастрофите.

На базата на пробите и документите ще бъде назначена строителнотехническа експертиза, която трябва да установи състоянието на пътния участък. Изискани са и данни от съответните институции за метеорологичната обстановка по време на произшествията.

Предстоят експертизи за причините

Разследването трябва да изясни и механизма на катастрофите. За целта предстои назначаването на автотехническа експертиза. Ще бъде назначена и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза, която да установи причинно-следствената връзка между произшествията, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали.

„След изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.“

Разследването се провежда от екип от десет следователи от НСлС и трима криминалисти. До приключването на експертизите няма привлечени към наказателна отговорност конкретни лица по посочените действия.

Източници: btvnovinite.bg