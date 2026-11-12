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Благомир Коцев е предаден на съд за сделка за 23 256 лв
  Тема: Известни личности

Благомир Коцев е предаден на съд за сделка за 23 256 лв

12 Ноември, 2026 17:41 442 22

  • благомир коцев-
  • софийска градска прокуратура-
  • областна администрация варна-
  • неизгодна сделка-
  • правни услуги

СГП твърди, че договорът за правни услуги се е припокривал с работата на седем юристи в областната администрация

Благомир Коцев е предаден на съд за сделка за 23 256 лв - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура внесе в Окръжния съд във Варна обвинителен акт срещу Благомир Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка, докато е бил областен управител на Варна. Обвинението обхваща периода от 1 април до 2 август 2022 г.

„Обвиняемият направил опит съзнателно да сключи неизгодна сделка“, посочва прокуратурата в описанието на обвинението. То се отнася до договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областната администрация във Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на договора е определена на 23 256 лв. с ДДС.

Спорът е за необходимостта от външни юристи

Според обвинителния акт по това време в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела, а задълженията им са включвали правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Външният договор е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, както и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези дейности са се припокривали с щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

Платени са 11 808 лв.

Прокуратурата твърди, че от сделката е можело да произлезе значителна вреда за областната администрация. По договора са платени 11 808 лв., а сумата от 11 448 лв. по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Коцев от длъжността областен управител.

Разследването е извършено от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП. След внасянето на обвинителния акт Окръжният съд във Варна трябва да насрочи разпоредително заседание. На този етап обвиненията не представляват доказана вина, а Коцев запазва презумпцията за невиновност до влизане в сила на съдебен акт.

Източници: news.bg


Варна / България
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