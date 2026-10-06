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Сто пъти ново начало

Сто пъти ново начало

6 Октомври, 2026 06:44, обновена 6 Октомври, 2026 06:46 635 1

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Представяне на книгата на авантюриста-интелектуалец Иван Божков в Дупница

Сто пъти ново начало - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 7-ми ноември в Дупница от 18.00ч.ще се състои официалното представяне на една необикновена книга.

От Лондон до Банкок,от Берлин до Шанхай,от Барселона до Кайро,автора е обиколи света и ще ви преведе през безброй приключения.Израстнал на улицата през престъпните 90-те бързо се научава да оцелява във всякакви ситуации.След години, по професия оперен певец, Иван Божков преминава първо през сцената, а след това през изграждането и краха на няколко бизнеса и два брака.Има четири деца с които има силна връзка.Живота на писателя е непонятна смес от музика и престъпления,победи и падения,литература и разруха.

Заради многообразието на живота си и многото си професии Иван Божков е имал досег със хора от всички сфери на обграждащото ни.На представянето на книгата ще присъстват чуждестрани гости и представители на литературата,политиката,изкуството,бизнеса и духовеноството с които живота го е срещнал и сприятелил.

Водещ на събитието ще бъде обичания актьор Ивайло Захариев.

Сто пъти ново начало

Много хора пишат автобиографии.Но Иван Божков наистина има какво да каже.И го казва с много хумор и самоирония.Книгата е фокусирана върху факта че колкото и пъти да паднеш винаги можеш да се изправиш,стига да не губиш фокуса и волята си.Автора оборва всеизвестното твърдение че птичето каца веднъж на рамото ти.Не,птичето кацва винаги когато имаш нужда от него,казва той,само че малко хора го осъзнават,а още по-малко са готови отново да полетят.

„Не губете желанието си за живот и за борба,каквото и да ви се случи,винаги посягайте към поредното ново начало!“

Не пропускайте представянето на книгата „Сто пъти ново начало“!То ще ви покаже че забавлението и поуките могат да вървят ръка за ръка.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    0 0 Отговор
    На снимката личи авантюристът, интелектуалецът - не.

    08:04 06.10.2026