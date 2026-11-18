С гала премиера беше представен „Пастир“ – първият български игрален филм, посветен на живота на свети Йоан Рилски, който тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември 2026 г., петък. Филмът е вдъхновен от житията на светеца и пресъздава България от края на IX век, като съчетава историческия разказ с теми за вярата, човешките изпитания, избора и духовното израстване.

„Днес сме свидетели на един забележителен момент, който ще остане в историята на българското филмово изкуство с премиерата на първия игрален филм посветен на живота и делото на небесния закрилника на България – чудотворецът свети Йоан Рилски. И то в годината, в която отбелязваме 1150 години от неговото рождение и 1080 години от неговото успение.

БНТ като най-голям продуцент на телевизионно кино в България винаги се е стремяла да инвестира последователно в реализирането на филмова продукция с многообразие от идеи, теми и жанрове. Като обществена медия имаме мисията да подкрепяме проекти за значими исторически личности и събития – такъв е и филмът „Пастир“, сподели по време на премиерата Миладин Гергов, директор на ТВФ „Студиа Екран“ в Българката национална телевизия.

„Създадохме „Пастир“ с убеждението, че историята на свети Йоан Рилски заслужава цялата ни отдаденост. Не пестихме усилия, за да предадем духовната дълбочина на неговия път и да отдадем дължимото на светеца, когото почитаме като небесен закрилник на България. Това е филм за всекиго. Не е нужно човек да е религиозен, за да разбере избора на Йоан. В неговата история можем да разпознаем какво струва да следваш пътя, който усещаш като свой – колко воля, дисциплина и постоянство са нужни, за да останеш верен на този избор, и колко увереност се иска, за да продължиш, когато пътят стане труден,“ каза режисьорът на „Пастир“ Милена Андонова.

На премиерата присъстваха екипът на филма, представители на културния и обществения живот и гости, които имаха възможност първи да видят историята на небесния закрилник на България, разказана през човешкия му път – от детството до избора на отшелническия живот.

Филмът „Пастир“ е продуциран от филмова къща „Провентус“ в копродукция с Българската национална телевизия и се реализира с подкрепата на Националния филмов център. Режисьор на „Пастир“ е Милена Андонова, оператор – Рали Ралчев, музиката е на Константин Цеков. Сценарият е дело на Милена и Невена Андонови. В главната роля е Деян Жеков, а в актьорския състав са още Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис, Петър Дочев, Валентин Ганев и други.