Излиза мемоарната книга „Отворено общество в България“ с разказите на Георги Прохаски и над 100 участници в прехода

През 1990 г. една случайна среща с Джордж Сорос променя посоката на професионалния път на автора. Поканен да оглави организация, която да подпомогне демократичните промени в България, той се среща отблизо с идеите за отвореното общество на Карл Попър и самия Сорос – идеи, които оставят траен отпечатък върху развитието на страната.

Тази книга е личен разказ за годините на прехода – за усилията на един екип да създаде възможности там, където доскоро ги е нямало. За хиляди българи, получили шанс да учат и да се развиват по света. За раждането на институции като Нов български университет и Американския университет в България. За първите стъпки на интернет у нас. За подкрепата към медии, образование, съдебна система и култура.

Това е и история за дарителството в неговите най-разнообразни форми – от стипендии и книги до технологии и експертно знание; за проекти в изкуството, за опазване на културното и духовното наследство; за грижа към уязвимите групи и за изграждане на връзки между страните в Източна Европа и Балканите.

Разказът на автора е допълнен от спомените на над 100 участници в дейността на Фондация „Отворено общество – София“ през 90-те години – гласове, които възкресяват трудностите, надеждите и смисъла на едно време на дълбоки промени.

Книгата „Отворено общество в България“

разказва от първо лице за първите години на прехода

На 25 ноември 2026 г. излиза „Отворено общество в България“, мемоарна книга на Георги Прохаски, издадена от Книгомания. Тя проследява създаването на фондация „Отворено общество“ у нас и ролята ѝ в демократичните промени между 1990 и 1997 г. Личните спомени на автора и разказите на над 100 души показват как в първите години на прехода са подкрепяни възможности за образование, професионално развитие и обществена дейност.

През 1990 г. случайна среща с Джордж Сорос променя професионалния път на Георги Прохаски. Той получава покана да оглави организация, която да подпомогне демократичните промени в България. Тогава се запознава отблизо с идеите на Карл Попър за отвореното общество и ги възприема за своя житейска философия.

Прохаски разказва за седемте години, през които ръководи фондацията. Към неговия разказ се прибавят спомените на хора, с които е работил, и на хора, получили подкрепа от „Отворено общество“. Техните свидетелства проследяват приноса на фондацията за създаването на Нов български университет и на Американския университет в България, за навлизането на интернет в страната и за развитието на медиите, образованието и правоохранителната система. Хиляди българи получават възможност да учат в чужбина и да се развиват професионално, да реализират мечтите и идеите си, благодарение на “Отворено общество”.

Блага Димитрова, Радой Ралин, Йордан Радичков, Борис Христов, Райна Кабаиванска и още десетки творци са споделяли идеите на фондацията от създаването ѝ.

„Би било нескромно да давам оценка доколко Фондацията повлия за модернизацията на обществото ни след 1989 г., но съм сигурен, че помогна на хиляди българи да реализират идеите и мечтите си, да се чувстват свободни и да творят бъдещето си така, както те го виждат. Това не може да е останало без следа“, пише Георги Прохаски.

Книгата е за дарителството, за подкрепата за проекти в изкуството и културата, инициативи за опазване на културното и духовното наследство и програми в помощ на уязвими групи. Част от разказа е посветена на усилията за изграждане на връзки между страните от Източна Европа и Балканите.

„Отворено общество в България“ се връща на въпроси, които се задават и днес. Какво мотивира финансиста и филантроп Джордж Сорос да подкрепи демократичните промени у нас? Кои хора застават зад идеите за отвореното общество? Как се осигурява финансирането за стипендии, проекти и нови институции? Отговорите идват от участниците в тези процеси, които пазят спомена за трудностите и надеждите на едно време на дълбоки промени.

За автора

Георги Прохаски е доктор по икономика. От 1987 до 1992 г. преподава в УНСС, а от 1990 до 1997 г. е изпълнителен директор на фондация „Отворено общество“ – София. Между 1997 и 2001 г. е главен съветник в Министерски съвет и председател на Българската фондова борса – София. През 1997 г. заедно с Александър Божков основава Центъра за икономическо развитие, който ръководи и днес.